Nove podrobnosti umora Aldine: »Najprej jo je napadel, prosila je mimoidoče za pomoč, a jo je dohitel«

Tožilstvo zahteva pripor za 33-letnega Anisa Kalajdžića zaradi krutega umora Aldine Jahić in nezakonitega posedovanja orožja, poroča Avaz.ba. Županijsko tožilstvo Hercegovsko-neretvanske županije (HNŽ) je Županijskemu sodišču v Mostarju poslalo predlog za odreditev pripora. Kalajdžića bremeni suma naklepnega umora ter nepooblaščenega posedovanja orožja.
»Oškodovanka je v strahu za življenje stekla proti hotelu T. in prestrašeno prosila mimoidoče, naj pokličejo policijo, saj jo zasleduje moški in ji grozi s pištolo. Zatekla se je v restavracijo B. in od tam poklicala policijo. Medtem jo je osumljeni našel v toaletnih prostorih, kjer je znova poskušala poklicati pomoč. Prišel je do nje in ji s strelom v glavo zadal smrtne poškodbe. Umrla je na kraju dogodka,« še piše v sporočilu.
Pripor so predlagali zaradi bojazni, da bi osumljeni lahko ponovil kaznivo dejanje, za katero je predvidena kazen treh ali več let zapora. Tožilstvo kot razlog navaja tudi izjemne okoliščine, saj gre za izjemno brutalen zločin glede na način izvedbe in posledice.
Opozarjajo, da bi njegovo izpustitev predstavljala resno grožnjo javnemu redu, »saj se je v zadnjem času povečalo število najhujših kaznivih dejanj – umorov žensk«. Iz tožilstva so sporočili tudi, da so proti Kalajdžiću že prej vložili obtožnico zaradi ponavljajočega se kaznivega dejanja ogrožanja varnosti. Obtožnico je 15. maja letos potrdilo Okrajno sodišče v Mostarju, določeno pa je bilo tudi zaslišanje za izjasnitev o krivdi.
Pristojni nadaljujejo z vsemi potrebnimi preiskovalnimi dejanji, da bi razjasnili vse okoliščine tega kaznivega dejanja.