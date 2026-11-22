Po sobotnem krvavem dogodku v Zagrebu, o katerem smo na Slovenskih novicah že poročali, so hrvaški policisti razkrili nove podrobnosti. V nastanitvenem objektu na Savski cesti je življenje izgubil 38-letni državljan Nepala, ki je bil po doslej znanih informacijah žrtev napada z ostrim predmetom. Policija je v povezavi z njegovim umorom pod nadzor vzela dva 27-letna moška, prav tako državljana Nepala.

Kot so sporočili s Policijske uprave Zagreb, se je dogodek zgodil v soboto okoli 23.50 v eni od sob objekta, namenjenega nastanitvi tujih delavcev. Osemintridesetletnik je utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju dogodka. »V povezavi s storitvijo tega kaznivega dejanja sta osumljena dva 27-letna državljana Nepala, ki imata prav tako urejen status prebivanja v Republiki Hrvaški,« so pojasnili zagrebški policisti. Oba sta trenutno pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa nadaljujejo preiskavo, s katero poskušajo razjasniti vse okoliščine nasilne smrti.

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Policiste obvestili po polnoči

Policisti so obvestilo o dogodku prejeli v nedeljo okoli 0.20. Ob prihodu na kraj so v nastanitvenem objektu našli mrtvega moškega s poškodbami, povzročenimi z ostrim predmetom. Sprva identiteta žrtve in natančne okoliščine njegove smrti niso bile znane. Zdaj je potrjeno, da je umrl 38-letni Nepalec, policija pa s kaznivim dejanjem povezuje njegova mlajša rojaka.

Preiskovalci za zdaj še niso razkrili, kaj je privedlo do usodnega napada, ali so se vpleteni med seboj poznali in kakšen naj bi bil motiv za kaznivo dejanje. Prav tako še ni znano, kateri ostri predmet je bil uporabljen. Kriminalistična preiskava se nadaljuje, hrvaški policisti pa bodo po zbranih ugotovitvah odločali o nadaljnjih postopkih zoper osumljenca.