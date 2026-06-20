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Nove podrobnosti hude nesreče na Krku: v Slovenca trčil 65-letnik, ki je umrl

V prometni nesreči pri Njivicah sta bila poškodovana tudi slovenska državljana, stara 22 in 48 let.
Fotografija je simbolična. FOTO: Ivica Galovic/Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: Ivica Galovic/Pixsell
K. G.
 20. 6. 2026 | 12:28
1:59
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Dan po hudi prometni nesreči na otoku Krku, v kateri je življenje izgubil 65-letni voznik, so hrvaški policisti razkrili nove podrobnosti tragedije. Po dosedanjih ugotovitvah je voznik avtomobila z reškimi registrskimi oznakami zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v dve vozili slovenskih registrskih oznak, poroča Jutarnji list.

Nesreča se je zgodila v petek okoli 14.15 na državni cesti DC102 v bližini Njivic. Policijska preiskava je pokazala, da je 65-letnik v blagem levem ovinku iz neznanega razloga prečkal sredinsko črto in zapeljal na prometni pas za vozila iz nasprotne smeri. Tam je trčil v dva avtomobila slovenskih registracij. 

Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. V trčenju sta bila poškodovana tudi slovenska državljana, stara 22 in 48 let. Oba so prepeljali v Klinični bolnišnični center Reka, kjer so jima nudili zdravniško pomoč. Po navedbah policije je eden utrpel lažje, drugi pa hujše telesne poškodbe. Ogled kraja nesreče je vodila namestnica županijskega državnega odvetništva v Reki, truplo umrlega voznika pa so prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko Medicinske fakultete v Reki, kjer bodo opravili obdukcijo.

Preiskovalci za zdaj še ne vedo, zakaj je voznik zapeljal na nasprotni vozni pas. Ena od možnosti je tudi nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja, vendar bodo natančen vzrok lahko ugotovili šele po zaključeni obdukciji in preiskavi vseh okoliščin nesreče. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic trčenja je bil promet na tem delu državne ceste zaprt približno dve uri in pol.

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