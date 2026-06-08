Tu so nove informacije o hudi prometni nesreči, v kateri so umrle 4 osebe

Kot smo že poročali, se je na severni obvoznici Virovitice v nedeljo okoli 12.30 zgodila tragična prometna nesreča, v kateri so umrle štiri osebe. Policija je po opravljenem ogledu kraja dogodka sporočila, da je nesrečo povzročil 44-letni voznik avtomobila z virovitiškimi registrskimi oznakami. Med vožnjo iz smeri Lipovca proti Breziku je namreč začel prehiteti dve vozili pred seboj, in sicer avtomobil z avstrijskimi tablicami ter še eno za zdaj neznano vozilo. Ker pa cesta v tistem trenutku ni bila prosta, je čelno trčil v avtomobil z zagrebškimi registrskimi oznakami, ki je pravilno pripeljal nasproti in ga je upravljal 47-letnik. Zaradi silovitega trčenja je zagrebški avtomobil odbilo v varovalno ograjo, kjer se je prevrnil na streho, vozilo povzročitelja pa se je zavrtelo in obstalo na vozišču. Obe vozili sta bili popolnoma uničeni.

Posledice trka so bile usodne. 47-letni voznik in 45-letna sopotnica iz zagrebškega avtomobila sta umrla že na kraju nesreče, 66-letni sopotnik iz istega vozila pa je poškodbam podlegel med prevozom s helikopterjem nujne medicinske pomoči. V virovitiški bolnišnici je kasneje umrl tudi 44-letni voznik, ki je nesrečo povzročil. Zdravniki se v bolnišnici še vedno borijo za življenje 69-letne sopotnice iz njegovega vozila, ki je utrpela hude telesne poškodbe.