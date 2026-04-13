DRUŽINSKA TRAGEDIJA

Nove podrobnosti iz Velike Gorice: Mama se je vrgla z zgradbe, v stanovanju našli truplo hčerke (17)

Stanovalci stavbe in sosedje so izrazili šok zaradi dogodka.
FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell
FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell
FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell
N. Č.
 13. 4. 2026 | 09:11
2:32
A+A-

Stanovanjski blok v središču Velike Gorice na Hrvaškem, v katerem je prišlo do umora hčere in samomora njene matere, je bila vse popoldne obdana s policijskim trakom, na kraju pa so bili policisti in forenziki. Potem ko je ženska storila samomor s skokom iz šestega nadstropja, so v stanovanju našli tudi truplo 17-letnice, okoliščine pa kažejo na nasilno smrt. Sosedje so nad vsem pretreseni, poroča Dnevnik Nove TV.

Na kraju dogodka so opravili ogled. Policija je zavarovala območje, ob truplu ženske pa so postavili tudi šotor za ogled kraja dejanja. Nato so v stanovanju našli truplo mladoletnice. Dogodek se je zgodil v neposredni bližini policijske postaje, po prijavi pa so na intervencijo prišli tudi gasilci. Kriminalistična policija je zavarovala sledi in nadaljuje nadaljnje postopke.

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell
FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

Odzivi sosedov: »Nikoli se ni zgodilo nič tako strašnega«

Stanovalci stavbe in sosedje so izrazili šok zaradi dogodka. »Jezus božji, jaz sem v četrtem nadstropju, joj, grozno, žalostno,« je povedala ena od sosed. »Ko sem slišal, nisem mogel priti k sebi,« je dodal drugi. Ena od prebivalk Velike Gorice pa je izjavila: »Pretresena sem, še posebej ko so rekli, da gre za žensko osebo, torej verjetno za 17-letno dekle in mamo. Zdaj sem ravno tukaj, a nikoli se ni zgodilo nič tako strašnega.«

FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell
FOTO: Slavko Midzor/pixsell Pixsell

Družina ni bila v sistemu socialnega varstva

Preiskovalci zbirajo dokaze in opravljajo informativne pogovore, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka. Po dostopnih informacijah družina ni bila v obravnavi hrvaškega zavoda za socialno delo, prav tako nad njo niso bili uvedeni ukrepi družinskopravne zaščite.

Trupli so prepeljali na Zavod za sodno medicino in kriminalistiko na Šalati, kjer bodo opravili obdukcijo. Po koncu ogleda kraja dejanja in analizi zbranih podatkov bosta policija in županijsko državno tožilstvo obvestila javnost o ugotovljenih dejstvih.

Pes Max je ostal sam, iščejo mu nov dom

Po tragediji je sam ostal pes Max, ki je pripadal materi in hčeri. Prevzelo ga je Zavetišče za živali Velika Gorica, kjer mu bodo poskušali poiskati nov dom.

