Nove podrobnosti napada z nožem na zagrebški srednji šoli! »Mama, pokliči reševalce in policijo, zaboden sem« (FOTO)

V petek zjutraj je šoli v Zagrebu, kot smo že poročali, prišlo do krvavega incidenta, ko je dijak prvega letnika z večjim nožem napadel svojega vrstnika in 59-letno čistilko. Oba poškodovana sta bila po napadu operirana ter sta po navedbah zdravnikov v stabilnem stanju in zunaj smrtne nevarnosti. Policija je napadalca že pridržala, motiv za dejanje pa za zdaj še ni znan.

Tragedijo je pretresljivo opisala mati hudo poškodovanega dijaka, ki je od sina prejela klic takoj po napadu: »Sin me je poklical malo pred osmo uro zjutraj in dejal: 'Mama, pokliči reševalce in policijo, zaboden sem.' V tistem trenutku mi je telefon padel iz rok. Vprašala sem ga: 'Sinko, kaj govoriš?', on pa je le ponovil: 'Mama, samo pokliči reševalce,' in klic se je prekinil.« Ko ga je poskušala poklicati nazaj, se je na telefon oglasil profesor ter potrdil grozljivo novico.

Napad se je zgodil v bližini šolskih stranišč, napadalec pa naj bi po besedah prič nosil črno-belo masko. Krik poškodovane čistilke je opozoril ostale prisotne, nadaljnje nasilje pa je z obvladanjem napadalca preprečil eden od profesorjev. Dijaki, ki so po prekinitvi pouka v šoku postopali pred šolo, niso mogli skriti osuplosti. »Ne morem verjeti, da se je to lahko zgodilo zdaj, ko se je šola šele začela. Kakšen je moral biti to prepir, da se je končal s takšnim napadom,« je dejal eden od dijakov. Drugi je dodal: »Slišal sem krike, ko pa sem zapuščal šolo, sem videl kri. Prizor je bil strašen.«

FOTO: Goran Mehkek/Cropix

Oba poškodovana že v stabilnem stanju

Predstavniki zdravstvenih ustanov so potrdili, da sta oba poškodovana po operativnih posegih stabilna. Direktor zagrebškega kliničnega centra Fran Borovečki je pojasnil, da je dijak utrpel vbodne rane v prsni koš in trebuh, medtem ko je hrvaška zdravstvena ministrica Irena Hrstić dodala, da so bile rane 59-letne delavke manj globoke in da nihče od njiju ni v smrtni nevarnosti.

Odzvala sta se tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković in zagrebški župan Tomislav Tomašević. Plenković je izrazil globoko pretresenost ter napovedal napotitev krizne ekipe za psihološko pomoč na šolo. Župan Tomašević je po obisku šole poudaril, da je takšne dogodke izjemno težko preprečiti, saj sta bila vpletena dijaka te šole, objekt pa je imel zagotovljeno varovanje in nadzorne kamere. Kljub temu je šolski sindikat Preporod opozoril na sistemske varnostne pomanjkljivosti in pozval k ponovnemu premisleku o varnosti v hrvaških šolah.