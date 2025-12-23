Nove podrobnosti o grozljivem strelskem pohodu: napadalci odvrgli bombe

Avstralska policija je po terorističnem napadu na plaži Bondi v Sydneyju razkrila, da sta storilca oče in sin med množico vrgla tudi doma izdelane eksplozivne naprave, ki pa so na srečo zatajile. Napad sta skrbno pripravljala, dva meseca prej sta se urila v ravnanju z orožjem, posnela pa sta tudi video, na katerem sta pojasnila razloge za skrajno dejanje, ki je bilo usodno za15 nedolžnih ljudi, tudi za 10-letno deklico.

Petdesetletni napadalec Sajid Akram je v napadu umrl, njegovega 24-letnega sina Naveeda Akrama pa so včeraj prepeljali iz bolnišnice v strogo varovan zapor v Sydneyju. Obtožen je 59 kaznivih dejanj, med drugim umora in terorizma.

Odvrgla sta štiri doma izdelane bombe, ki pa na srečo niso eksplodirale.

Na posnetkih, ki so jih odkrili na telefonu mlajšega, je videti, kako se urita v uporabi strelnega orožja in obsojata »dejanja zionistov«. Za tarčo sta si izbrala nedolžne ljudi, predstavnike judovske skupnosti, ki so se zbrali na praznovanju hanuke. Avstralska policija dejanje obravnava kot teroristični napad, moška pa kot ekstremista, ki sta prisegala zvestobo Islamski državi. Njeno zastavo sta pritrdila na sprednjo in zadnjo šipo parkiranega avtomobila, iz katerega sta se odpravila na strelski pohod.

Avstralski premier Anthony Albanese se je zavzel za zaostritev zakonodaje, da bi širjenje sovraštva in radikalizacijo otrok opredelili kot kaznivo dejanje. »Ne bomo dopustili, da zmagajo teroristi, ki jih navdihuje Islamska država. Ne bomo jim dovolili, da razdelijo našo družbo, in to bomo skupaj premagali,« je dejal ter se opravičil judovski skupnosti in državljanom.