GROZLJIVO

Nove podrobnosti o pokolu v šoli: osumljenka naj bi pred napadom storila to

18-letnica pred pokolom na šoli doma ustrelila mamo in brata.
Bedenje dan po strelskem pohodu v mestu Tumbler Ridge FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters
Bedenje dan po strelskem pohodu v mestu Tumbler Ridge FOTO: Jennifer Gauthier/Reuters
S. F.
 13. 2. 2026 | 07:20
1:58
Po strelskem napadu v Tumbler Ridgeu na zahodu Kanade, kjer je bilo v torek v množičnem streljanju ubitih najmanj devet ljudi, 27 je ranjenih, je policija v šoli našla truplo ženske, za katero po prvih ugotovitvah domnevajo, da je streljala. »Očitno si je sodila sama,« je sporočila policija. Načelnik policije severnega okrožja Ken Floyd je potrdil, da gre za osumljenko, ni pa znan motiv.

Visoki uradnik kanadske policije Dwayne McDonald pa je pojasnil, da je za strelski napad osumljena 18-letnica, ki je bila rojena kot moški. McDonald je dejal, da je oseba streljala na policiste ob njihovem prihodu na kraj pokola v srednji šoli, pred tem pa doma v stanovanju ustrelila mamo in brata.

Srednja šola, na kateri se je zgodil strelski napad, je javna šola s 160 učenci, starimi od 12 do 18 let. Kanadski premier Mark Carney je v prvem odzivu izrazil pretresenost zaradi grozljivega napada in odpovedal načrtovano pot v Evropo. V izjavi za medije je dejal, da žalujejo skupaj s prebivalci Tumbler Ridgea, in zagotovil, da jim Kanada stoji ob strani. Britanski kralj Karel III., ki je tudi kanadski suveren, je dejal, da sta s kraljico soprogo Camillo globoko pretresena in užaloščena. Sožalje in pretresenost ob smrtonosnem napadu so Kanadi izrazili tudi številni tuji voditelji.

Množična streljanja so v Kanadi, ki ima v nasprotju s sosednjimi ZDA stroge zakone o orožju, izjemno redka. Po poročanju kanadskih medijev je bil to najbolj smrtonosen tovrsten incident v kakšni izobraževalni ustanovi v državi od leta 1989, ko je 25-letnik na tehnični fakulteti v Montrealu v streljanju ubil 14 študentk, nato pa si sodil sam.

