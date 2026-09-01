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Nove podrobnosti pokola v Črni gori: Rus ubijal enega za drugim, taksist mu je vzel potni list

Ko so ga policisti obkolili, je proti njim začel streljati, nato pa si je sodil sam. V streljanju ni bil poškodovan noben policist. Črnogorska vlada je zaradi tragedije 1. in 2. september razglasila za dneva žalovanja, začetek šolskega leta v Danilovgradu pa so prestavili na 3. september.
Mihail Šabunin - Rus. FOTO: MUP CG
Mihail Šabunin - Rus. FOTO: MUP CG
N. Č.
 1. 9. 2026 | 11:21
 1. 9. 2026 | 11:25
5:56
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Pojavile so se nove podrobnosti trojnega umora na strelišču Češka zbrojovka pri Danilovgradu, ki ga je zagrešil 30-letni ruski državljan Mihail Šabunin. Umrli so zaposleni na strelišču Petar Globarević (24), Momir Radonjić (67) in Nemanja Kapor (20). Šabunin je po zločinu pobegnil z avtomobilom, nato pa se je s taksijem odpeljal do Herceg Novega. Policija ga je zgodaj zjutraj našla v gozdu nad naseljem Topla. Ko so ga policisti obkolili, je proti njim začel streljati, nato pa si je sodil sam. V streljanju ni bil poškodovan noben policist.

Črnogorski časnik Vijesti je zdaj objavil podrobnejšo rekonstrukcijo napada in nove informacije o Šabuninovem gibanju pred umori in po njih. Med drugim navaja, da ni imel denarja za plačilo taksija, s katerim je pobegnil proti Herceg Novemu, zato mu je voznik vzel potni list in mobilni telefon.

Najprej ubil inštruktorja

Po informacijah Vijesti je Šabunin nekaj pred 17. uro na strelišču najprej večkrat ustrelil 24-letnega inštruktorja Petra Globarevića, nato pa mu je ustrelil še v glavo.

Zatem se je vrnil v del objekta, namenjen izposoji orožja, kjer je ubil 67-letnega Momirja Radonjića, nato pa še 20-letnega Nemanjo Kaporja. Po istih informacijah je v vse tri izstrelil več nabojev. Vsi trije so bili zaposleni na strelišču, od njih pa so se tam poslovili tudi na družbenih omrežjih.

Napad je preživel lastnik strelišča, ki je med streljanjem spal v enem od prostorov. Prav on je pozneje našel trupla in obvestil policijo.

Streljal naj bi z dvema kosoma orožja

Vir Vijesti, ki sodeluje v preiskavi, je povedal, da je Šabunin streljal z dvema kosoma orožja in pri tem uporabljal obe roki. Ni pa jasno, ali je tako streljal med samimi umori ali pa se ta podatek nanaša na posnetke njegovega predhodnega urjenja na strelišču, ki so ga posnele nadzorne kamere.

Direktor črnogorske policijske uprave Lazar Šćepanović je že pred tem povedal, da je Šabunin strelišče obiskoval tudi v prejšnjih dneh. Na dan napada je tam najprej streljal, nato pa je okoli 16.45 vstopil v objekt.

Policija je med iskalno akcijo objavila tudi njegove fotografije. Na eni od njih s strelišča je Šabunin s kapo in svetlo majico, na obrazu pa ima nasmeh. Kdaj natančno je fotografija nastala glede na čas umorov, ni znano.

Vzel orožje in pobegnil z avtomobilom

Šabunin je po umorih s strelišča vzel več kosov orožja in strelivo. Nato je pobegnil s črnim Seatom Cordobo z registrsko oznako PG AC 472. Policija je sporočila, da je avtomobil pripadal enemu od umorjenih. Vozilo so pozneje našli v Rogamih nedaleč od Podgorice. Šabunin je nato pobeg nadaljeval s taksijem proti Herceg Novemu.

Vijesti poročajo, da ob prihodu na cilj ni imel denarja za plačilo vožnje. Taksist mu je zato po informacijah časnika vzel potni list in mobilni telefon. Policija te podrobnosti za zdaj v uradnih sporočilih ni objavila. Je pa potrdila, da je Šabunin po begu z avtomobilom pot proti Herceg Novemu nadaljeval s taksijem.

Policija je zvečer v sodelovanju z Agencijo za nacionalno varnost ugotovila, da je osumljenec na območju Herceg Novega. Tja so poslali posebne policijske enote, v iskalno akcijo pa so vključili tudi helikopter črnogorske vojske.

V šestih dneh osemkrat prečkal mejo

V javnost so prišle tudi nove podrobnosti o Šabuninovem gibanju pred zločinom. Po poročanju Vijesti je med 7. in 12. julijem kar osemkrat prečkal črnogorsko državno mejo. Vsakič je potoval z avtobusom. Njegov prvi evidentirani vstop v državo so zabeležili 7. julija na mejnem prehodu Dobrakovo, nato pa je vstopal v Črno goro in jo zapuščal še prek mejnih prehodov Sitnica, Šćepan Polje in Vraćenovići. Nazadnje je v Črno goro vstopil 12. julija prek Vraćenovićev, prav tako z avtobusom.

Šćepanović je že pred tem povedal, da Šabunina niso imeli v policijskih evidencah in da je Črno goro že večkrat obiskal.

Dan pred umori so ga videli ob Zeti

Ko je policija objavila njegovo fotografijo, se je oglasilo več ljudi, ki so ga v prejšnjih dneh opazili na območju Danilovgrada. Nekateri so policistom povedali, da so ga dan pred napadom videli ob reki Zeti. Oglasili so se tudi prebivalci Pješivcev, kjer naj bi se Šabunin gibal in hodil v hribe.

Policija je zbirala tudi informacije o objektih, v katerih je bival pred umori.

Našli so ga ob 3.35

Iskalna akcija se je končala okoli 3.35 v gozdu nad naseljem Topla v Herceg Novem. V akciji so sodelovali pripadniki specialne policijske enote, posebne policijske enote, Regionalnega centra varnosti Jug in mejne policije. Uporabljali so specializirano opremo, v akcijo pa je bil vključen tudi helikopter črnogorske vojske. »Ko so osumljenca obkolili in se je znašel v brezizhodnem položaju, je začel streljati proti policistom, nato pa je z uporabo strelnega orožja storil samomor,« je sporočila črnogorska policija.

Šćepanović je pozneje za RTCG povedal, da v streljanju ni bil poškodovan noben policist.

Policija in Višje državno tožilstvo v Podgorici še naprej preiskujeta vse okoliščine trojnega umora. Motiv napada za zdaj ostaja neznan.

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