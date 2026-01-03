  • Delo d.o.o.
ŠVICA

Nove podrobnosti smrtonosnega silvestrovega požara: eni umrli v ognju, druge so poteptali

Švica žaluje za več deset žrtvami silvestrskega požara v disko klubu. En izhod v sili, ozke stopnice, nizek strop, stiropor in les: recept za tragedijo.
Preiskava je v polnem teku. FOTO: Maxime Schmid/AFP

Nekaj trenutkov, preden so klub zajeli usodni zublji. VIR: X

Solastnica lokala Jessica Moretti se je v nesreči lažje poškodovala. FOTO: Linkedin

Žalujoči polagajo cvetje. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
E. B.
 3. 1. 2026 | 19:12
4:22
Tragično silvestrovanje v priljubljenem smučarskem središču odmeva po vsem svetu, švicarske oblasti pa si mrzlično prizadevajo opraviti identifikacijske postopke, da bi lahko trupla čim prej izročili žalujočim družinam. Med žrtvami naj bi bili številni mladoletniki, tudi tuji državljani, pogrešanih je še najmanj 16 Italijanov in osem Francozov.

Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 47 ljudi, 115 je bilo ranjenih, za mnoge skrbijo na intenzivni negi; 60 se jih zdravi v bolnišnici kantona Valais v Sionu, drugi drugod po Švici. Stanje številnih je kritično, med najhuje poškodovanimi pa so predvsem mladi med 16. in 26. letom starosti. Kaj je zakrivilo grozljivo tragedijo v lokalu Constellation v Crans Montani, še ni znano, policija pa za zdaj izključuje možnost požiga ali terorističnega napada. Po znanih podatkih je požar izbruhnil malo po eni uri ponoči sredi novoletne zabave, eden od posnetkov kaže, da je ogenj vzplamtel na stropu bara, ki je sicer priljubljeno zbirališče mladine. Več prič je povedalo, da je natakarica tik pred tem prižgala svečke in prskalice, pritrjene na steklenice penine, drugi natakar pa naj bi jo dvignil na ramena in jo tako nevarno približal stropu, kjer je nato zagorelo. Po drugih razlagah naj bi nesrečo zakrivila pirotehnika, vsekakor pa je požar nato povzročil še eksplozijo.

2015. sta Francoza

odprla lokal.

Lastnika s Korzike

Sledil je nepopisni kaos, povedo preživeli, ki so kmalu ugotovili, da se po (edinih) ozkih stopnicah, ki so vodile proti izhodu, ne bodo mogli rešiti vsi, zato so v paniki razbijali okna in se z opeklinami zgrinjali na ulico. Tam so jim mimoidoči in obiskovalci sosednjega lokala nemudoma ponudili pomoč in jih pospremili na toplo, kjer so počakali reševalce. Koliko ljudi je bilo med tragedijo v lokalu, ni znano, Constellation pa je priljubljen predvsem med mladimi od 16. do 18. leta.

Kot poročajo tuji mediji, sta lastnika lokala francoska zakonca s Korzike, Jacques in Jessica Moretti, ki sta Crans Montano prvič obiskala leta 2011. Štiri leta pozneje sta tam odprla lokal, ki v pritlični etaži ponuja umirjeno doživetje ob pijači in glasbi, v kletnem prostoru pa se je razprostiral nesrečni disko klub, ki je kot eden redkih v smučarskem središču dovoljeval vstop mlajšim od 18. Constellation je Morettijevima prinesel izjemni finančni uspeh, zato sta v Crans Montani pozneje odprla še restavracijo, v bližnjem Lensu pa penzion.

Med tragedijo je bila v lokalu tudi 40-letna lastnica, ki jo je odnesla s poškodbami roke, njen mož pa je na silvestrsko noč delal v restavraciji, še poročajo tuji mediji. Zakonca, ki sta povsem v šoku, sicer sodelujeta s policijo, sta pa zaradi vse več kritik besne javnosti in svojcev, uperjenih proti domnevno neustrezni varnosti lokala, zaprla vse profile na družbenih medijih. Preiskovalci se vse bolj osredotočajo na zvočno in toplotno izoliranost prostorov s stiroporom in notranjost, obdano z lesom, ter nizki strop, kar naj bi le še spodbudilo širjenje ognjenih zubljev, po nekaterih pričevanjih naj bi klub zagorel kot vžigalica. Da je bil edini izhod v sili skorajda nedostopen, za množico več kot 200 ljudi pa povsem nezadosten, je že jasno, pojavljajo se zgodbe o strahotnem stampedu in številnih, ki so jih preprosto pohodili do smrti. Mnogi poročajo tudi o predebelih steklih na oknih, ki jih je bilo skorajda nemogoče razbiti, brez zunanje sile z ulice, ko so številni mimoidoči priskočili na pomoč, bi bilo žrtev verjetno še več.

Švica je po požaru razglasila petdnevno žalovanje, v bližini nesrečnega lokala, ki je zaradi preiskave povsem zagrajen, mimoidoči polagajo cvetje. Zastave visijo na pol droga, predsednik države Guy Parmelin pa je nesrečo označil za eno najhujših tragedij v zgodovini Švice. Sožalje sta svojcem žrtev in vsem prebivalcem Švice izrazili tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in zunanja ministrica Tanja Fajon.

Švica Crans Montana požar smrt tragedija smrtne žrtve nesreča varnost žalovanje ogenj
