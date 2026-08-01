Zrušila se je večnadstropna stavba s trgovinami in stanovanji: reševalci našli truplo, pet ljudi še pogrešajo

V Mesini na Siciliji se je v četrtek popoldne zrušila večnadstropna stavba s trgovinami in stanovanji. Reševalci so v petek zjutraj pod ruševinami našli truplo podjetnika Carmela Leoneja, pet ljudi pogrešajo. Gasilci, ki so delali vso noč, se skozi nevarno gmoto betona prebijajo z iskalnimi psi, droni in posebnimi enotami.

Med pogrešanimi so Carmelovi sestri Sara in Rosa, Rosin mož Santino Magazzù, njihov pomočnik Lhairu Warnakulasuriya ter prodajalka Alessandra Frazzica, ki je delala v trgovini. Po zadnjih podatkih so bili poškodovani trije delavci, stari 26, 54 in 58 let. Eden je bolnišnico že zapustil, stanje najhuje poškodovanega pa se je izboljšalo.

Drama se je začela okoli 16. ure v četrti Pistunina ob državni cesti 114. Priče so opisovale močan pok in oblak belega dima. Sprva se je razširila domneva o eksploziji plinske jeklenke, vendar je župan Federico Basile pozneje povedal, da najverjetneje ni šlo za eksplozijo. Preiskovalci preverjajo možnost konstrukcijske porušitve, saj so v objektu potekala obnovitvena dela.

Stavba s konca 80. let prejšnjega stoletja je imela skladišča, poslovne prostore, štiri stanovanja in teraso. Tožilstvo v Mesini je že odprlo preiskavo. Reševanje je izjemno nevarno, saj bi nakopičeni vroči plini ob dotoku kisika lahko povzročili izbruh ognja. Po poročanju medijev se je stavba podirala počasi, zato se je nekaterim še uspelo rešiti. Sorodniki so dali gasilcem telefonske številke pogrešanih, da bi med ruševinami lahko zaznali zvonjenje njihovih telefonov.