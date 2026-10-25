Policija razkrila vzrok nesreče na avtocesti A1, v kateri je umrl 77-letni Slovenec

Hrvaška policija je razkrila nove podrobnosti sobotne hude prometne nesreče na avtocesti A1, v kateri je življenje izgubil 77-letni slovenski državljan, še pet oseb pa je bilo poškodovanih. Kot smo že poročali, se je nesreča zgodila okoli 9.30 v bližini izvoza Rovanjska, ko je avtomobil s šestčlansko slovensko družino zapeljal z avtoceste in zgrmel v prepad .

Po ugotovitvah policije je 40-letni slovenski državljan, ki je vozil avtomobil slovenskih registrskih oznak, hitrost vožnje nepravilno prilagodil razmeram na cesti in vremenskim okoliščinam. Zaradi tega je izgubil nadzor nad vozilom, trčil v kovinsko zaščitno ograjo, jo prebil in zapeljal po strmem pobočju približno 15 metrov pod raven vozišča. V času nesreče je na območju deževalo, poročajo hrvaški mediji.

Dva potnika utrpela hude poškodbe

V nesreči je umrl 77-letni potnik, po poročanju hrvaških medijev dedek družine. Preostalim petim udeležencem so zdravniško pomoč zagotovili v Splošni bolnišnici Zadar. Dva 40-letna potnika sta utrpela hude telesne poškodbe, medtem ko so bili 75-letna potnica, voznik in dva otroka lažje poškodovani. Policisti so opravili ogled kraja nesreče, o ugotovitvah pa obvestili pristojno državno tožilstvo v Zadru. Na truplu pokojnega 77-letnika bodo opravili obdukcijo, kriminalistična preiskava okoliščin tragedije pa se nadaljuje.