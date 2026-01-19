  • Delo d.o.o.
PREKRŠEK

Novinarko ujeli vinjeno: »Ne preostane mi drugega, kot da se opravičim ...«

Po objavi policijskega sporočila se je hrvaška novinarka oglasila na Facebooku in javno delila opravičilo.
FOTO: Sime Zelic/pixsell Pixsell
FOTO: Sime Zelic/pixsell Pixsell
N. Č.
 19. 1. 2026 | 15:37
 19. 1. 2026 | 15:52
A+A-

Hrvaško novinarko Melito Vrsaljko so v nedeljo v Benkovcu aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je v uradnem sporočilu za javnost poročala Policijska uprava Zadar, vendar brez navedbe njenega imena. Nekaj čez polnoči so ustavili 32-letnico, ki je vozila avtomobil z zadrskimi registrskimi oznakami brez prižganih luči. Z nadaljnjim nadzorom so ugotovili, da ji je potekla veljavnost vozniškega dovoljenja, z alkotestom pa so izmerili koncentracijo alkohola v organizmu 1,68 g/kg.

Voznica je zavrnila ponujeni preliminarni test na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, zato so jo izločili iz prometa in aretirali. Namestili so jo v policijske prostore do prenehanja delovanja opojnega sredstva. Po prekrškovni obdelavi so jo zaradi prekrškov po Zakonu o varnosti cestnega prometa privedli na prekrškovni oddelek Občinskega sodišča v Zadru. Policija je v obtožnem predlogu zahtevala pridržanje, denarno kazen, kazen zapora v trajanju 80 dni ter prepoved vožnje motornega vozila kategorije B za šest mesecev. Sodišče je zadevo odstopilo v redni postopek.

FOTO: Sime Zelic/pixsell Pixsell
FOTO: Sime Zelic/pixsell Pixsell

Po objavi policijskega sporočila se je Vrsaljkova oglasila na Facebooku in javno podala opravičilo. »Zadnjih pet let sem v avtomobilu skoraj vsak dan in danes sem storila svoj prvi prometni prekršek. Res je odjeknilo. Zelo nespametno je sesti za volan po uživanju alkohola in ne preostane mi drugega, kot da se opravičim, priznam napako in je ne ponovim. Pomembno je, da iz vsega potegnemo sporočilo, to pa je: pijača in volan v kombinaciji nikoli nista dobra ideja,« je zapisala.

Vrsaljkova je bila v preteklih letih že v središču pozornosti javnosti zaradi napadov, ki jih je doživela pri opravljanju novinarskega dela v kraju, kjer živi, ter zaradi prejšnjih polemik, povezanih z javnimi dogodki v svojem kraju.

17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NOV DRUŽINSKI ČLAN

Pred posvojitvijo preverimo značaj

Ko izbiramo mačjega ali pasjega mladiča, nas hitro premami videz. A v resnici je pomembno, da se novi družinski član res dobro ujame z našim življenjskim slogom.
Ajda Janovsky19. 1. 2026 | 17:00
16:47
Novice  |  Svet
»EVROPA BO LUZER, TRUMP PA V ZGODOVINSKIH KNJIGAH«

Putin navdušen nad Trumpom: s prevzemom Grenlandije bo postal eden najveličastnejših predsednikov!

V zgodovino se bo zapisal z rezultati, ne glede na sredstva, je slavospev Trumpu slišati iz Kremlja. Bralci Slovenskih novic ste v naši anketi, kjer smo spraševali, kam naj se v novem tripolarnem svetu obrne Slovenija, večinsko na strani ZDA.
19. 1. 2026 | 16:47
16:37
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSLEDNJE SLOVO

Umrl legendarni filmski ustvarjalec, zaznamoval je otroštva več generacij

Med drugim je sodeloval tudi pri animiranih filmih Mala morska deklica, Lepotica in zver ter Aladin.
19. 1. 2026 | 16:37
16:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU CELJE

Ukradel vozilo na Celjskem: sin lastnika ga je lovil po avtocesti, takole se je končalo

Policista postaje prometne policije pa sta ga izsledila ter mu odvzela prostost.
19. 1. 2026 | 16:17
16:14
Bulvar  |  Tuji trači
VSE JE ZANIKAL

Julio Iglesias zanikal obtožbe o spolnih zlorabah: ena od žrtev imela tedaj le 22 let, on 77

Španskega pevca sta nekdanji zaposleni obtožili nasilja. Tepel naj bi ju, oblast uveljavljal z zastraševanjem.
19. 1. 2026 | 16:14
16:02
Bulvar  |  Domači trači
ZAMUDE

Ana Roš sredi renovacije, a restavracija bi morala biti že odprta: odprtje JAZ Poreč se zamika (FOTO)

Na poreški rivi se pripravlja odprtje restavracije JAZ Poreč Ane Roš, kjer dela napredujejo, a je jasno, da se odprtje kljub napovedim zamika.
Nina Čakarić19. 1. 2026 | 16:02

