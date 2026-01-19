Novinarko ujeli vinjeno: »Ne preostane mi drugega, kot da se opravičim ...«

Hrvaško novinarko Melito Vrsaljko so v nedeljo v Benkovcu aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je v uradnem sporočilu za javnost poročala Policijska uprava Zadar, vendar brez navedbe njenega imena. Nekaj čez polnoči so ustavili 32-letnico, ki je vozila avtomobil z zadrskimi registrskimi oznakami brez prižganih luči. Z nadaljnjim nadzorom so ugotovili, da ji je potekla veljavnost vozniškega dovoljenja, z alkotestom pa so izmerili koncentracijo alkohola v organizmu 1,68 g/kg.

Voznica je zavrnila ponujeni preliminarni test na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, zato so jo izločili iz prometa in aretirali. Namestili so jo v policijske prostore do prenehanja delovanja opojnega sredstva. Po prekrškovni obdelavi so jo zaradi prekrškov po Zakonu o varnosti cestnega prometa privedli na prekrškovni oddelek Občinskega sodišča v Zadru. Policija je v obtožnem predlogu zahtevala pridržanje, denarno kazen, kazen zapora v trajanju 80 dni ter prepoved vožnje motornega vozila kategorije B za šest mesecev. Sodišče je zadevo odstopilo v redni postopek.

FOTO: Sime Zelic/pixsell Pixsell

Po objavi policijskega sporočila se je Vrsaljkova oglasila na Facebooku in javno podala opravičilo. »Zadnjih pet let sem v avtomobilu skoraj vsak dan in danes sem storila svoj prvi prometni prekršek. Res je odjeknilo. Zelo nespametno je sesti za volan po uživanju alkohola in ne preostane mi drugega, kot da se opravičim, priznam napako in je ne ponovim. Pomembno je, da iz vsega potegnemo sporočilo, to pa je: pijača in volan v kombinaciji nikoli nista dobra ideja,« je zapisala.

Vrsaljkova je bila v preteklih letih že v središču pozornosti javnosti zaradi napadov, ki jih je doživela pri opravljanju novinarskega dela v kraju, kjer živi, ter zaradi prejšnjih polemik, povezanih z javnimi dogodki v svojem kraju.