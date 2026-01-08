Novo priznanje torzo morilca

Policija iz tega mesta v ameriški zvezni državi New Jersey, ki je od New Yorka oddaljeno le dobrih 30 kilometrov, je sporočila, da je zloglasni serijski morilec Richard Cottingham priznal še umor 18-letne študentke zdravstvene nege iz New Jerseyja Alys Eberhardt.

»Po vnovičnem odprtju primera leta 2021 so detektivi Fair Lawna neutrudno delali na ponovni preučitvi preiskave. Richard Cottingham je v nekaj letih s pomočjo neštetih intervjujev in vztrajnih prizadevanj na koncu dal popolno priznanje, vključno s podrobnostmi, ki niso bile nikoli javno znane,« je sporočila tamkajšnja policija. Cottingham je nesrečno dekle umoril 25. septembra 1965.

18 UMOROV je najmanj zagrešil.

Torzo morilec, kot so ga klicali zaradi načina, kako je razkosal nekatere svoje žrtve, trenutno že prestaja dosmrtno ječo zaradi niza umorov iz leta 1967. Sprva je bil obsojen za šest umorov med letoma 1977 in 1980 v New Yorku in New Jerseyju. Po obsodbi na dosmrtno zaporno kazen je leta 2022 priznal krivdo za še pet umorov, tokrat žensk z Long Islanda, ki so bile ubite med letoma 1968 in 1973. Povezujejo ga z najmanj 18 umori, vendar preiskovalci menijo, da bi lahko bilo žrtev kar sto.

Alys Eberhardt je umoril 25. septembra 1965.

Kot je še poročal New York Post, je bil Cottingham ob aretaciji leta 1980 poročen in imel tri otroke. Delal je kot računalniški programer za zdravstveno zavarovalnico v New Yorku. Končno so ga spravili za zapahe šele, ko je sobarica v motelu na Times Squaru slišala žensko, ki je kričala v njegovi sobi, in poklicala policijo. Žrtev je namreč našla živo, a vklenjeno, z ranami od noža in ugrizi na prsih. Dve drugi ženski te sreče nista imeli. Med gašenjem požara v hotelu Travel Inn Motor decembra 1979 so gasilci našli njuni trupli z odrezanimi glavama in rokami. O morilcu je bila posneta tudi serija z naslovom Crime Scene: The Times Square Killer (Kraj zločina: Morilec s Times Squara, op. p.), ki je na Netflixu izšla decembra 2021.