DETOMOR

Novorojenčka zavila v brisačo in ga odnesla na pokopališče! Obletnica pretresljivega zločina

Mati Drgana je ubila komaj rojeno deklico.
N. Č.
3:25
Po ugotovitvah srbske policije in tožilstva je Dragana Đ. rodila v hiši svoje matere v srbski vasici Makce, ne da bi kdo – ne njen partner ne sorodniki – sploh vedel, da je noseča. Pred letom dni je v jutranjih urah prebivalce vasi Mace pri Velikem Gradišču pretresla novica o grozljivem dogodku. Dragana D. (45), mati šestih otrok, naj bi usmrtila svojo pravkar rojeno dojenčico in jo odnesla na pokopališče v vasi, piše Republika.

Truplo novorojene deklice so našli nekaj dni pozneje, skrito v vrečki med grmovjem na krajevnem pokopališču. Obdukcija je ugotovila, da je smrt nastopila zaradi zadušitve. Po navedbah policije in tožilstva  je Dragana rodila v hiši svoje matere v vasi Makce, pri čemer naj nihče od bližnjih ni vedel za nosečnost. Po porodu naj bi dojenčico zavila v krpe in brisačo, jo dala v vrečko ter jo odnesla na pokopališče v bližini vasi, kjer jo je pustila.

Za primer so izvedeli šele nekaj dni pozneje, ko je Dragani postalo slabo zaradi močnih krvavitev in so jo nujno odpeljali v bolnišnico v Požarevcu. Tam so zdravniki ugotovili, da je nedavno rodila, vendar otrok ni bil nikjer evidentiran. O tem so takoj obvestili policijo in tožilstvo.

»Videla sem jo pred nekaj dnevi, normalno me je pozdravila. Lepo urejena ženska je bila, hodila je naokrog in kdo ve, kje je zanosila. Odkar se je vrnila, se ne umiri. Stalno jo domov vozijo neki avtomobili, vsak večer drug. Nihče niti posumil, da je noseča. Nobenega trebuha, nič. Zelo je suha. Pomislili smo, da je morda na druge načine skrivala nosečnost,« so takrat sosedje povedali za Republiko.

Obtožena je priznala detomor

Na zaslišanju na tožilstvu v Požarevcu je obtožena priznala, da je dojenčico ubila takoj po porodu. Trdila je, da ni vedela, da je noseča ter da jo je zajela panika, ker ni bila pripravljena na odziv svojega zunajzakonskega partnerja. Dejala je tudi, da ji je žal za to, kar je storila. Partner je povedal, da ni vedel, da je bila noseč in da bi, če bi to vedel, lahko otroka dala socialnim službam, če ga ne bi želela obdržati, piše Republika.

Njena mati je na sojenju povedala, da je Dragana prišla na novoletno praznovanje, vendar ji nikoli ni priznala, da je noseča. Ko jo je poskušala vprašati, ali je noseča, se je obtožena razjezila in ni želela odgovoriti.

Po koncu preiskave je Osnovno javno tožilstvo v Velikem Gradišču vložilo obtožnico zoper Dragano Đ. zaradi uboja otroka pri porodu. Po obtožnici naj bi bilo kaznivo dejanje storjeno v stanju zmanjšane prištevnosti, grozi pa ji kazen od najmanj dveh do največ petih let zapora, piše srbski portal.

Na eni od glavnih obravnav je obtožena na sodišču izjavila, da sta za tragedijo kriva njena mati in sin.

Na osnovnem sodišču v Velikem Gradišču so pred nekaj meseci sojenje obtoženi materi šestih otrok, ki ji očitajo, da je rodila po silvestrovanju, nato pa ubila novorojenko in truplo odnesla na pokopališče, preložili. Sprejeli so odločitev, da se opravijo dodatna izvedenska mnenja.

