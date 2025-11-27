Novost pri sosedih: za umor ženske dosmrtni zapor

Italijanski parlament je soglasno podprl zakon, ki femicid opredeljuje kot posebno kaznivo dejanje, ki se kaznuje z dosmrtnim zaporom. Zakon je bil potrjen po nizu umorov žensk, ki so v zadnjih letih pretresli Italijo, premierka Giorgia Meloni pa ga je pozdravila kot orodje za obrambo svobode in dostojanstva vsake ženske.

V večini primerov so bili storilci najožji sorodniki.

S sprejetjem zakona bo v kazenski zakonik vnesen dodaten člen, ki uvaja specifično kategorijo femicida kot umora, ki ga motivira spol. Dejanje, za katero je obvezna kazen dosmrtni zapor, je opredeljeno kot povzročitev smrti ženske iz različnih razlogov, med drugim iz sovraštva ali diskriminacije. Opredelitev bo veljala tudi za umore, ki bi sledili prekinitvi razmerja s strani ženske ali za omejitev njenih individualnih svoboščin.

Za vladno pobudo, ki jo je že julija potrdil zgornji dom parlamenta, je v torek glasovalo 237 poslancev, proti pa nobeden. Parlament je zakon simbolično sprejel na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. V Italiji se je lani zgodilo 106 femicidov. Umori, ki so temeljili na spolu, so tako predstavljali 91 odstotkov od 116 umorov, v katerih so bile v letu 2024 žrtve ženske. V večini primerov so bili storilci moški iz kroga najožjih sorodnikov.