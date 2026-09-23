Novost v primeru male Danke, tožilstvo zahteva dosmrtni zapor: začenja se sojenje

Primer dveletne Danke Ilić, ki je marca 2024 pretresel Srbijo in širšo regijo, po več kot dveh letih vendarle prihaja pred sodišče. Predsednica Višjega sodišča v Negotinu Dragica Singurilović je potrdila, da bo pripravljalni narok 30. oktobra, sodnemu senatu pa bo predsedovala sodnica Julijana Mogoš Živković. Narok bo zaprt za javnost, na njem bodo obramba in tožilstvo predstavili svoja stališča ter dokazne predloge, nato pa naj bi sodišče določilo začetek glavne obravnave.

Tožilstvo še vedno trdi, da sta jo zadela s službenim avtomobilom

Dragijević in Janković sta obtožena težkega umora v sostorilstvu. Višje javno tožilstvo v Zaječarju predlaga, da se jima v primeru obsodbe izreče dosmrtni zapor. Po obtožnici naj bi 26. marca 2024 v Banjskem Polju pri Boru s službenim avtomobilom komunalnega podjetja Vodovod zadela dveletno Danko. Takrat sta bila oba zaposlena v podjetju in na delovni nalogi. Tožilstvo trdi, da sta deklico nato dala v vozilo, njeno telo pa pozneje odvrgla na odlagališču. Po isti različici dogodkov naj bi bilo trupelce nato premaknjeno na drugo, še vedno neznano lokacijo.

Oba sta priznanje pozneje umaknila, v avtomobilu tudi niso našli njenega DNK

Primer je že od začetka spremljalo veliko nejasnosti. Po navedbah takratnega srbskega notranjega ministra in vsebini obtožnice naj bi oba moška v začetni fazi preiskave dejanje priznala, vendar sta svoji priznanji pozneje umaknila. Trdila sta, da sta priznala po nasilju policistov, in zdaj oba zanikata krivdo. Janković je pozneje izjavil celo, da Danke tistega dne sploh ni videl, čeprav je potrdil, da je bil z Dragijevićem v Banjskem Polju.

Obtožnica je zato skozi pravosodni postopek že večkrat naletela na težave. Apelacijsko sodišče v Nišu je odločitev o njeni potrditvi dvakrat vrnilo v ponovno odločanje in zahtevalo dopolnitev preiskave. Med drugim je opozorilo, da ni očividcev samega dogodka, prav tako ni bilo materialnega dokaza, ki bi potrjeval, da je avtomobil zadel deklico. V vozilu niso našli niti Dankinih bioloških sledi. Preiskovalci so zato izvedli dodatne postopke, med drugim rekonstrukcijo in nova zaslišanja prič. Po dopolnitvi preiskave je tožilstvo februarja letos ponovno vložilo obtožnico, Višje sodišče v Negotinu pa jo je v delu, ki se nanaša na Dragijevića in Jankovića, potrdilo.

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Očeta enega od obtoženih ne bodo sodno preganjali

Sprva je bil v obtožnico vključen tudi Dejanov oče Radoslav Dragijević. Tožilstvo ga je bremenilo, da kaznivega dejanja ni prijavil in da je sinu po dejanju pomagal, med drugim naj bi sodeloval pri premikanju dekličinega trupla. Toda Višje sodišče v Negotinu je postopek proti njemu ustavilo. Odločitev je avgusta postala pravnomočna, potem ko je Apelacijsko sodišče v Nišu zavrnilo pritožbo tožilstva. Še ena izjemno sporna okoliščina primera je smrt Dejanovega brata Daliborja Dragijevića. Policija ga je aprila 2024 pridržala zaradi suma, da je pomagal pri skrivanju Dankinega telesa.

Umrl je 7. aprila med policijskim pridržanjem v Boru. Srbsko notranje ministrstvo je sprva sporočilo, da mu je postalo slabo in da je umrl naravne smrti, a je obdukcija pozneje pokazala, da je bila smrt nasilna in da je imel več poškodb mehkih tkiv ter zlome. Višje javno tožilstvo v Nišu vodi ločen postopek o okoliščinah njegove smrti. Po zadnjih javno dostopnih podatkih še ni bilo ugotovljeno, kdo bi bil zanjo kazensko odgovoren.

Danka Ilić je izginila 26. marca 2024 v Banjskem Polju pri Boru. Njeno izginotje je sprožilo eno največjih iskalnih akcij v Srbiji, primer pa je že od začetka spremljala ogromna pozornost javnosti.