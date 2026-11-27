Patriku Megliču so dosodili dosmrtni zapor za umor avstrijske lepotice Stefanie Pieper.

V Gradcu je Slovenca v ekspresnem sojenju spoznalo za krivega umora nekdanje partnerke in skrunjenja njenega trupla. Sodba še ni pravnomočna. Patrika čaka dosmrtni zapor.

Tožilka Ines Eichwalder je na obravnavi povedala, da je Meglič 23. novembra lani nekdanjo partnerko v njenem stanovanju v Gradcu davil do nezavesti, ji povzročil vbodne in urezne rane na vratu ter jo spravil v potovalni kovček. Po oceni sodnomedicinskega izvedenca je bila Pieperjeva takrat najverjetneje še živa in se je v kovčku zadušila.

Vse več podrobnosti razkriva žalosten konec življenja avstrijske vplivnice Stefanie Pieper. FOTO: Instagram

Kovček zakopal v gozdu v Sloveniji

Meglič je priznal, da je kovček s truplom odpeljal v Slovenijo in ga zakopal v gozdu jugovzhodno od Maribora. Slovenski policisti so ga prijeli po tem, ko je na parkirišču pri igralnici v Šentilju zažgal svoj avtomobil. Kje je zakopal kovček, je razkril šele po izročitvi Avstriji.

Patrik se je danes na sodišču pojavil lepo oblečen, ves v črnem. Med pričanjem je govoril skoraj srhljivo umirjeno. Po različici, ki jo je na sodišču predstavil Patrik, je imel v stanovanju sporazumni seks s svojo bivšo partnerko. Po tem naj bi ponorela. »Postala je histerična in želela je, da odidem,« pripoveduje. Trdi, da je zgrabila kuhinjski nož in grozila, da se bo poškodovala. »Hotel sem jo samo zadaviti do nezavesti, da noža ne bi bilo več.«

Ko so danes v sodni dvorani predvajali posnetek rekonstrukcije kraja zločina, se Slovenec, ki je do takrat deloval mirno in zbrano, prvič vidno razburil in začel bridko jokati. Sojenje je bilo prvotno predvideno za dva dni s sklepom v ponedeljek, a je bila sodba o umoru presenetljivo izrečena že danes. Zasebnim strankam je bilo prisojenih več kot 10.000 evrov odškodnine.

Po ocenah preiskovalcev je bil motiv za njegovo dejanje ljubosumje. Le nekaj tednov pred umorom je namreč Avstrijka z obtoženim prekinila večletno razmerje, poroča STA.

FOTO: Andrej Bedek