Občani poklicali policijo zaradi prizora na Koprski ulici! To, kar je počel 64-letnik, je šokiralo sosede

Puljska policija je prijavila 64-letnega hrvaškega državljana zaradi suma, da je žalil in omalovaževal čustva občanov, potem ko se je gol pojavil na oknu svojega stanovanja. Policija je posredovala po obvestilu občanov, ki so moškega prijavili zaradi neprimernega vedenja na Koprski ulici, navajajo hrvaški mediji.

V celoti izpostavljen pogledom mimoidočih in stanovalcev okoliških stavb

Kriminalistična preiskava je pokazala, da je 64-letnik 9. julija čez dan stal popolnoma gol na oknu svojega stanovanja. Ker se okno razteza od tal do stropa, je bil moški v celoti izpostavljen pogledom mimoidočih in stanovalcev okoliških stavb.

Policija je posredovala po obvestilu občanov, ki so moškega prijavili zaradi neprimernega vedenja. FOTO: N. B.

Njegovo vedenje je med občani povzročilo nelagodje, zlasti zaradi dejstva, da se v neposredni bližini stavbe nahaja otroško igrišče. Zaradi suma storitve prekrška zoper javni red in mir je bil proti 64-letniku uveden prekrškovni postopek.