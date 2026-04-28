Občani pretreseni zaradi smrti mladega Josipa: »Bil je človek z velikim srcem, za njim ostala žena in dva otroka ...«

Življenje prinaša, med drugim, tudi nenadne smrti, ki ne prizanašajo niti mladim ljudem. Prav to se je zgodilo mlademu poklicnemu vozniku Josipu Prnjaku, za katerim so po njegovi smrti pred tremi dnevi ostali žena, dva majhna otroka in številno sorodstvo, je navedla Slobodna Dalmacija.

Poziv k pomoči družini je bil objavljen na Facebookovi strani Radia Drniš.

»Ponovno objavljamo poziv – kdor more, naj pomaga družini: Spoštovane kolegice in kolegi, prijatelji in vsi ostali prebivalci občine Ružić in okolice, v poznih večernih urah 24. 4. 2026 smo prejeli zelo žalostno vest, da nas je nenadoma zapustil mladi človek velikega srca, Josip Prnjak.

Njegov nenadni odhod je pustil praznino, ki jo je težko opisati z besedami, saj je bil mlad človek, poln življenja, dobrote, iskrenosti in spretnosti. Bil je pripravljen pomagati vsem ljudem dobre volje, zdaj pa moramo mi kot ena velika družina in skupnost pokazati svojo humanost in pomagati njegovi družini, ki se sooča z veliko bolečino, pa tudi s finančnimi izzivi, ki jih prinaša tako velik in nenaden izguba. Ker je bil Josip voznik tovornjaka/avtobusa, so njegovi kolegi začeli obsežno akcijo zbiranja denarnih sredstev, da bi vsaj malo olajšali nastalo situacijo, ter se vnaprej zahvaljujejo vsem za pomoč, sočutje in deljenje tega sporočila.

Zato pozivamo vse ljudi dobre volje, da s svojim prispevkom, kolikor je kdo zmožen, pomagajo Josipovi družini, za katero sta po njegovi smrti ostala žena Ivana, dva majhna otroka in ostalo številno sorodstvo. Vsi, ki želijo pomagati, lahko donacijo nakažejo na IBAN račun žene Ivane. Dragi Josip, počivaj v miru,« piše v njihovem pozivu za pomoč družini pokojnega Josipa.