Občuduje ga ves svet, a junak s plaže Bondi je v hudem stanju: »Zadel ga je petkrat, izgubil je ogromno krvi …«

Premier avstralske zvezne države Novi Južni Wales Chris Minns je v bolnišnici obiskal Ahmeda al Ahmeda, moškega, ki je v nedeljo na plaži Bondi razorožil enega od napadalcev in s tem preprečil še več žrtev. »Ahmed je pravi junak,« je po obisku poudaril Minns. »Njegov neverjetni pogum je brez dvoma rešil nešteto življenj, ko je kljub ogromnemu tveganju razorožil terorista. V čast mi je bilo preživeti čas z njim in mu prenesti hvaležnost ljudi iz vsega Novega Južnega Walesa.« Minns je dodal, da »ni nobenega dvoma, da bi bil brez Ahmedove nesebične pogumnosti končni izkupiček še precej bolj tragičen«.

Ahmed se po posredovanju še vedno zdravi v bolnišnici. Med napadom je bil večkrat ustreljen. Po besedah njegovega odvetnika Sama Isse je utrpel približno pet strelnih ran, predvsem v levo roko in ramo, en naboj pa naj bi še vedno imel v predelu lopatice. Zaradi obsežne izgube krvi zdravniki celo opozarjajo, da bi lahko izgubil levo roko, poroča časnik The Age. »Njegove poškodbe so veliko hujše, kot se je sprva zdelo. Ne gre za površinsko rano – izgubil je ogromno krvi in se zdaj spopada s hudimi posledicami,« je povedal Issa. Dodal je še, da Ahmed kljub bolečinam svojega dejanja ne obžaluje: »Rekel je, da bi storil čisto enako še enkrat.«

Ahmedova starša, Fateh in Malaka, sta že prej sporočila, da je njun sin v dobrem psihičnem stanju in hvaležen, da je lahko pomagal drugim. Njegovo pogumno dejanje so pohvalili številni državljani in politični voditelji, med njimi avstralski premier Anthony Albanese, prej omenjeni premier Novega Južnega Walesa Chris Minns, pa tudi ameriški predsednik Donald Trump.