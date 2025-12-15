  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠE VEDNO ZAGOZDENA ENA KROGLA

Občuduje ga ves svet, a junak s plaže Bondi je v hudem stanju: »Zadel ga je petkrat, izgubil je ogromno krvi …«

Kljub hudim ranam je Ahmed razorožil napadalca in rešil številna življenja.
Premier Minns na obisku pri Ahmedu al Ahmedu, ki se je med smrtonosnim streljanjem skril za parkiranimi avtomobili, in enemu od napadalcev iztrgal puško. Obiskal ga je v bolnišnici v Sydneyju v Avstraliji, 15. decembra 2025. FOTO: @chrisminnsmp Via X @chrisminnsmp Via X Via Reuter

Premier Minns na obisku pri Ahmedu al Ahmedu, ki se je med smrtonosnim streljanjem skril za parkiranimi avtomobili, in enemu od napadalcev iztrgal puško. Obiskal ga je v bolnišnici v Sydneyju v Avstraliji, 15. decembra 2025. FOTO: @chrisminnsmp Via X @chrisminnsmp Via X Via Reuter

Premier Minns na obisku pri Ahmedu al Ahmedu, ki se je med smrtonosnim streljanjem skril za parkiranimi avtomobili, in enemu od napadalcev iztrgal puško. Obiskal ga je v bolnišnici v Sydneyju v Avstraliji, 15. decembra 2025. FOTO: @chrisminnsmp Via X Via Reuter

Premier Minns na obisku pri Ahmedu al Ahmedu, ki se je med smrtonosnim streljanjem skril za parkiranimi avtomobili, in enemu od napadalcev iztrgal puško. Obiskal ga je v bolnišnici v Sydneyju v Avstraliji, 15. decembra 2025. FOTO: @chrisminnsmp Via X Via Reuter

Člani judovske skupnosti žalujejo za žrtvami streljanja. Avstralski voditelji so se 15. decembra dogovorili za strožjo zakonodajo o orožju, potem ko je najhujši množični strelski pohod v državi v skoraj treh desetletjih zahtevalo 15 življenj, med njimi tudi otroka. FOTO: Saeed Khan Afp

Člani judovske skupnosti žalujejo za žrtvami streljanja. Avstralski voditelji so se 15. decembra dogovorili za strožjo zakonodajo o orožju, potem ko je najhujši množični strelski pohod v državi v skoraj treh desetletjih zahtevalo 15 življenj, med njimi tudi otroka. FOTO: Saeed Khan Afp

V spomin na žrtve streljanja na plaži Bondi je bila na jadra Operne hiše v Sydneyju projicirana menora. FOTO: David Gray Afp

V spomin na žrtve streljanja na plaži Bondi je bila na jadra Operne hiše v Sydneyju projicirana menora. FOTO: David Gray Afp

Premier Minns na obisku pri Ahmedu al Ahmedu, ki se je med smrtonosnim streljanjem skril za parkiranimi avtomobili, in enemu od napadalcev iztrgal puško. Obiskal ga je v bolnišnici v Sydneyju v Avstraliji, 15. decembra 2025. FOTO: @chrisminnsmp Via X @chrisminnsmp Via X Via Reuter
Premier Minns na obisku pri Ahmedu al Ahmedu, ki se je med smrtonosnim streljanjem skril za parkiranimi avtomobili, in enemu od napadalcev iztrgal puško. Obiskal ga je v bolnišnici v Sydneyju v Avstraliji, 15. decembra 2025. FOTO: @chrisminnsmp Via X Via Reuter
Člani judovske skupnosti žalujejo za žrtvami streljanja. Avstralski voditelji so se 15. decembra dogovorili za strožjo zakonodajo o orožju, potem ko je najhujši množični strelski pohod v državi v skoraj treh desetletjih zahtevalo 15 življenj, med njimi tudi otroka. FOTO: Saeed Khan Afp
V spomin na žrtve streljanja na plaži Bondi je bila na jadra Operne hiše v Sydneyju projicirana menora. FOTO: David Gray Afp
N. P.
 15. 12. 2025 | 15:58
 15. 12. 2025 | 16:02
2:01
A+A-

Premier avstralske zvezne države Novi Južni Wales Chris Minns je v bolnišnici obiskal Ahmeda al Ahmeda, moškega, ki je v nedeljo na plaži Bondi razorožil enega od napadalcev in s tem preprečil še več žrtev. »Ahmed je pravi junak,« je po obisku poudaril Minns. »Njegov neverjetni pogum je brez dvoma rešil nešteto življenj, ko je kljub ogromnemu tveganju razorožil terorista. V čast mi je bilo preživeti čas z njim in mu prenesti hvaležnost ljudi iz vsega Novega Južnega Walesa.« Minns je dodal, da »ni nobenega dvoma, da bi bil brez Ahmedove nesebične pogumnosti končni izkupiček še precej bolj tragičen«.

Ahmed se po posredovanju še vedno zdravi v bolnišnici. Med napadom je bil večkrat ustreljen. Po besedah njegovega odvetnika Sama Isse je utrpel približno pet strelnih ran, predvsem v levo roko in ramo, en naboj pa naj bi še vedno imel v predelu lopatice. Zaradi obsežne izgube krvi zdravniki celo opozarjajo, da bi lahko izgubil levo roko, poroča časnik The Age. »Njegove poškodbe so veliko hujše, kot se je sprva zdelo. Ne gre za površinsko rano – izgubil je ogromno krvi in se zdaj spopada s hudimi posledicami,« je povedal Issa. Dodal je še, da Ahmed kljub bolečinam svojega dejanja ne obžaluje: »Rekel je, da bi storil čisto enako še enkrat.«

Člani judovske skupnosti žalujejo za žrtvami streljanja. Avstralski voditelji so se 15. decembra dogovorili za strožjo zakonodajo o orožju, potem ko je najhujši množični strelski pohod v državi v skoraj treh desetletjih zahtevalo 15 življenj, med njimi tudi otroka. FOTO: Saeed Khan Afp
Člani judovske skupnosti žalujejo za žrtvami streljanja. Avstralski voditelji so se 15. decembra dogovorili za strožjo zakonodajo o orožju, potem ko je najhujši množični strelski pohod v državi v skoraj treh desetletjih zahtevalo 15 življenj, med njimi tudi otroka. FOTO: Saeed Khan Afp

Ahmedova starša, Fateh in Malaka, sta že prej sporočila, da je njun sin v dobrem psihičnem stanju in hvaležen, da je lahko pomagal drugim. Njegovo pogumno dejanje so pohvalili številni državljani in politični voditelji, med njimi avstralski premier Anthony Albanese, prej omenjeni premier Novega Južnega Walesa Chris Minns, pa tudi ameriški predsednik Donald Trump.

V spomin na žrtve streljanja na plaži Bondi je bila na jadra Operne hiše v Sydneyju projicirana menora. FOTO: David Gray Afp
V spomin na žrtve streljanja na plaži Bondi je bila na jadra Operne hiše v Sydneyju projicirana menora. FOTO: David Gray Afp

Več iz teme

AvstralijapoškodbaterorizemIzraelDonald Trumpsmrtne žrtvesmrtSydneyplaža Bondipokolmasakerstrelski pohod
ZADNJE NOVICE
17:10
Lifestyle  |  Praznično
KAJ ZARES POTREBUJEMO?

Kako izbrati praznične okraske in sveče, ki ne bodo neuporaben strošek po novem letu

Ne glede na to, kako mamljivi so nekateri s prazniki povezani prodajni artikli, bodo končali kot odvečna krama.
15. 12. 2025 | 17:10
17:10
Bulvar  |  Domači trači
SPOMINI

Ganljivo sporočilo Alenke Bratušek: »Draga moja Vesna … « (FOTO)

Ministrica Alenka Bratušek je znova odprla srce.
15. 12. 2025 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
POROKA

Srečna Kim Cattrall (Suzy)

Intimna četrta poroka.
15. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Razkrila božične običaje

Zakonca Marjetka in Raay Vovk sta ob izdaji prve božične skladbe opisala domače vzdušje
Anita Krizmanić15. 12. 2025 | 17:00
16:45
Novice  |  Slovenija
DOMAČA PEKA

Prava toplina doma se začne s hlebcem kruha

Dobrota je kot kruh, ko jo delimo, je nikoli ne zmanjka. Deveto državno ocenjevanje hlebcev iz krušne peči.
Milan Glavonjić15. 12. 2025 | 16:45
16:39
Novice  |  Slovenija
NA HRVAŠKEM OKUŽBA

Kako verjetno je, da bomo zboleli za gobavostjo? Mateja Logar jasna glede nalezljivosti

Na NIJZ so pojasnili, da primer gobavosti na Hrvaškem ne predstavlja tveganja za skupnost, ker se bolnik zdravi, družina, ki ni okužena, pa je tudi prejela zaščito z zdravili.
15. 12. 2025 | 16:39

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

NASVET: Ideje za praznične sladice

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Mora nakupe za slovensko tovarno umetne inteligence odobriti ameriška vlada?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Hemoroidi

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi: zakaj nastanejo, kako jih obvladati in kdaj pomagajo tablete Detralex.
15. 12. 2025 | 10:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

To najbolj ogroža vašo spletno varnost

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki