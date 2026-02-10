Občutljivi posnetki: učitelj premlatil učenca, sošolci vse posneli (VIDEO)

Učitelj je v eni od osnovnih šol v Prištini brutalno napadel učenca, posnetek pretepanja pa se je hitro razširil po spletu in bil javno objavljen na Instagramu. Kaj je privedlo do takšnega napada, za zdaj še ni znano.

Po poročanju tamkajšnjega medija Indeksonline naj bi učitelj učenca pred drugimi napadel, potem ko ga je ta poskušal z nogo odriniti od sebe. Na videu, ki je sprožil plaz komentarjev, je viden neposreden fizični obračun, kako učitelj otroka udarja po obrazu in glavi, učenec pa ga brca v predel trebuha.

Po objavi posnetka v medijih so učitelja aretirali. Primer je potrdil tudi tiskovni predstavnik policije Enis Plana, ki je pojasnil: »Okoli 12. ure smo prejeli informacijo o primeru fizičnega napada, ki se je zgodil v eni od osnovnih šol v Prištini. Policija je takoj odšla na kraj dogodka in na policijsko postajo privedla vpletene. Trenutno policija v koordinaciji s tožilstvom izvaja preiskavo, da bi razjasnila okoliščine.«