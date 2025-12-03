Obdukcija razkrila vzrok smrti nesrečne Stefanie: zdaj je jasno, kako ji je Meglič vzel življenje

Avstrijka, katere truplo so po tednu dni iskanja v soboto našli v Sloveniji, je umrla zaradi zadušitve, izhaja iz predhodnih ugotovitev obdukcije, ki so jo izvedli v Gradcu. Preiskava je sicer pokazala tudi poškodbe na glavi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Kot kažejo prve ugotovitve po obdukciji, je bil vzrok smrti 31-letne vplivnice Stefanie Pieper iz Gradca uporaba izjemne sile na vratu žrtve. Med preiskavo so odkrili tudi nekatere poškodbe na glavi, zlati na predelu nosu in lic, je za APA potrdil tiskovni predstavnik graškega tožilstva. »Dokončnega poročila o rezultatih obdukciji sicer še ni, saj potekajo še dodatne preiskave,« je še dejal.

Umor je že priznal naš državljan Patrik Meglič, njen nekdanji partner, ki so mu po izročitvi iz Slovenije v Avstrijo v ponedeljek odredili pripor. Avstrijka je bila pogrešana približno teden dni, preiskava, ki je medtem potekala, pa je vedno bolj nakazovala, da bi lahko bila žrtev nasilja in da bi za njim lahko stal njen nekdanji partner. Tega so na slovenski strani policisti v ponedeljek minuli teden pridržali ob incidentu z gorečim avtomobilom na parkirišču ob casinoju v Šentilju. V petek so ga izročili Avstriji, kjer je po večurnem zaslišanju priznal umor. Posmrtne ostanke ženske so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.