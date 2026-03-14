Objava razburila miren kraj: »Ne približujte se in upoštevajte navodila policije«

Hrvaški mediji poročajo, da je bilo na družbenih omrežjih hvarske občine Jelsa objavljeno zaskrbljujoče opozorilo. V kraju so namreč našli odvrženo ročno bombo, zaradi česar je posredovala policija, prebivalcem pa so podali navodila, kako naj ravnajo.

»Obveščamo občane, da so bili v potoku pod mostom v bližini parka najdeni ročna bomba in nekaj nabojev. Na terenu so trenutno prisotni policisti, ki opravljajo ogled kraja in sprejemajo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovili čim večjo varnost za občane. Jutri zjutraj bodo potapljači preiskali območje pod gladino morja okoli lokacije, kjer so bili danes najdeni omenjeni predmeti. Prosimo občane, naj se ne približujejo navedeni lokaciji ter naj spoštujejo navodila policistov, dokler poteka zavarovanje območja,« so objavili.