Objavili posnetek ropa zlatarne: člana »Pink Panterjev« sta nakradla za pol milijona evrov

Dvojico srbskih državljanov so grške oblasti aretirale zaradi suma, da sta septembra 2025 v Saniju na Halkidikiju ukradla ure in nakit v vrednosti več kot pol milijona evrov. Objavili so tudi videoposnetek ropa. Enega osumljenca so opazili v Bolgariji, prijeli pa na Hrvaškem. Zdaj čakajo na odločitev o njegovi izročitvi. Grški portal Prototema navaja, da sta aretirana državljana Srbije člana kriminalne skupine »Pink Panter«.

Kot navajajo, sta člani kriminalne združbe v Grčijo vstopala ob različnih časih, pri sebi pa sta imela ponarejena potna lista. Najemala sta avtomobile, na katere sta nameščali ukradene registrske tablice.

Pred ropom sta po natančnem načrtu opravila ogled območja, za pobeg pa sta uporabila električne skuterje in ostala vozila.

Grška policija poudarja, da je 48-letnik med ropom skupaj z neznanim sostorilcem z grožnjo s pištolo onesposobil dva zaposlena in odnesel luksuzne ure ter druge predmete v skupni vrednosti 579.805 evrov. 46-letnik in neznana ženska naj bi imela stransko vlogo: pretvarjala sta se, da sta stranki, ter nadzorovala okolico.

Najodmevnejši lanskoletni primer Pink Panterjev je bil rop draguljev v pariškem muzeju Louvre 19. oktobra.