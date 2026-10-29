Objavili posnetke pogovorov pred sredino tragedijo, v kateri je umrlo 68 ljudi: razkritje sprožilo bes in izgrede v Madridu (VIDEO)

Po sredini železniški katastrofi v osrednji Španiji, o kateri smo na Slovenskih novicah že poročali, je število smrtnih žrtev naraslo na najmanj 68. Več deset ljudi je poškodovanih, reševalci pa so vso noč pregledovali razbitine vagonov in iskali morebitne ujete potnike. Španijo so zdaj pretresli še objavljeni posnetki pogovorov med strojevodji in centrom za nadzor železniškega prometa, ki nakazujejo, da bi bilo tragedijo morda mogoče preprečiti.

Nesreča se je zgodila v sredo zjutraj pri kraju Urda v provinci Toledo, ko je hitri vlak državnega prevoznika Renfe trčil v zadnji del vlaka zasebnega prevoznika Iryo, ki je zaradi tehničnih težav obstal na tirih. Silovit udarec je več vagonov vrgel s proge, nekateri so zdrsnili po nasipu.

»Odklopite, ponovno priklopite in nadaljujte normalno vožnjo«

Španska televizija RTVE in časnik El País sta objavila zvočne posnetke komunikacije, ki razkrivajo dogajanje v minutah pred nesrečo. Kot kažejo doslej dostopni podatki, se je ob približno 8.30 zjutraj pokvaril varnostni sistem LZB, ki preprečuje, da bi se dva vlaka znašla na istem odseku proge. Zaradi okvare se je samodejno ustavilo šest vlakov. Nadzor nad prometom so zato prevzeli zaposleni v nadzornem centru na madridski postaji Atocha.

Ob 8.36 je prometnik strojevodji vlaka Renfe dovolil nadaljevanje vožnje. »Odklopite in ponovno priklopite sistem LZB ter nadaljujte z normalno vožnjo,« je bilo slišati na posnetku. Takšno navodilo je pomenilo, da lahko vlak nadaljuje vožnjo z običajno hitrostjo, ki na tem odseku dosega tudi 200 kilometrov na uro. Toda približno 25 kilometrov pred njim je na isti progi stal drugi vlak.

Strojevodkinja opozorila, da se ne more premakniti

Pet minut pozneje, ob 8.41, se je nadzornemu centru oglasila strojevodkinja vlaka Iryo. Pojasnila je, da je zaradi izgube povezave z varnostnim sistemom obstala pred postajo Urda. »Izgubila sem prenos podatkov in stojim pred vhodnim signalom v Urdo,« je sporočila. Prometniki so ji sprva odgovorili, da so informacijo prejeli in da mora počakati na signal. Nato so ji naročili, naj sistem izklopi in ponovno vklopi. Toda vlak se ni premaknil.

FOTO: Oscar Del Pozo Afp

Strojevodkinja je še enkrat poklicala nadzorni center in opozorila, da sistema LZB še vedno ne more ponovno zagnati ter da njen vlak ostaja na mestu. »Še vedno stojim,« je pojasnila. Iz nadzornega centra so ji odgovorili, naj nadaljuje, ko bo lahko. Po doslej objavljenih pogovorih nihče ni opozoril strojevodje vlaka Renfe, da se približuje kompoziciji, ki še vedno stoji na progi. Ob približno 8.53 je sledilo silovito trčenje.

Španski minister za promet Óscar Puente je odločitev nadzornega centra označil za nerazumljivo. Pojasnil je, da bi morali ob izpadu avtomatskega varnostnega sistema vlaki nadaljevati vožnjo po posebnem postopku, ki predvideva bistveno nižjo hitrost, največ približno 40 kilometrov na uro. Namesto tega je vlak Renfe dobil dovoljenje za normalno vožnjo. Minister je poudaril, da je nadzorni center razpolagal s podatki o ustavljenem vlaku in da je bilo dovolj časa, da bi preprečili trčenje.

Preiskovalci so že zaslišali zaposlenega, ki je izdal sporno dovoljenje. Preverjajo tudi vse posnetke komunikacij in podatke iz črnih skrinjic obeh vlakov. Čeprav prve ugotovitve kažejo na možno človeško napako, uradna preiskava še poteka. Raziskati morajo tudi vzrok odpovedi varnostnega sistema in okoliščine, zaradi katerih ni bilo izdano opozorilo prihajajočemu vlaku.

V Madridu izbruhnili izgredi, policija uporabila solzivec

Tragedija je sprožila tudi politične napetosti. V sredo zvečer se je pred španskim ministrstvom za promet v Madridu zbralo približno 1500 protestnikov, ki so zahtevali odgovornost za nesrečo ter odstop ministra Puenteja in premierja Pedra Sáncheza. Protest so sklicale skrajno desne organizacije, med njimi Falanga in Revuelta, udeležili pa so se ga tudi drugi nasprotniki vlade.

FOTO: Oscar Del Pozo Afp

Zbrani so vzklikali protivladna gesla, nekateri pa so začeli proti policistom metati steklenice, bakle in druge predmete. Ko so protestniki pritisnili proti policijskemu kordonu, so policisti posredovali s silo in uporabili solzivec. Množico so razgnali, po prvih poročilih pa med posredovanjem ni bilo poškodovanih ali aretiranih. Španska tiskovna agencija EFE poroča, da so nekateri udeleženci nosili zastave Falange in frankistične simbole.

V državi razglasili tridnevno žalovanje

Španska vlada je zaradi tragedije razglasila tridnevno državno žalovanje. Sánchez je sporočil, da bodo pristojni storili vse za razjasnitev okoliščin nesreče. Po njegovih besedah so bile uničene številne družine, bolečina svojcev pa je neizmerna. Reševalne službe so medtem nadaljevale pregledovanje razbitin. Pri odstranjevanju poškodovanih vagonov si pomagajo s težko mehanizacijo, droni in helikopterji. Številne žrtve še niso identificirane, zato svojce pozivajo k posredovanju podatkov in vzorcev DNK.

V četrtek so delo ustavili tudi strojevodje državnega prevoznika Renfe. Sindikat Semaf je sicer 24-urno stavko zaradi zahtev po večji železniški varnosti napovedal že pred nesrečo, po tragediji pa so odločili, da jo bodo kljub razmeram izvedli.