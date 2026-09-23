Objavljamo fotografije hude nesreče, ki je terjala življenje mladega pevca: »V šoku sem« (FOTO)

O hudi prometni nesreči, ki se je danes okoli 6.20 zgodila v kraju Slatina pri Šapcu v Srbiji, smo že poročali. V nesreči je umrl 26-letni pevec Goran Maksimović, tri osebe pa so bile poškodovane. V avtomobilu so bile štiri osebe, med njimi tudi pevec in njegova žena. Po doslej objavljenih informacijah je bila njegova žena v nesreči poškodovana.

Zdaj objavljamo tudi fotografije avtomobila, v katerem je Maksimović izgubil življenje. Fotografije je objavil novinar Mladen Mijatović in prikazujejo posledice hude prometne nesreče. Prednji del rdečega avtomobila je povsem uničen, poroča Mondo. Do nesreče je prišlo, ko je vozilo zapeljalo s ceste. Potniki so ostali ujeti v avtomobilu, eno osebo pa so iz vozila rešili še pred prihodom gasilsko-reševalnih ekip.

Maksimović se je z ženo in prijatelji odpravil v Šabac na tradicionalni vašar. Šabac je mesto v zahodni Srbiji, kjer tradicionalni vašar vsako leto privabi številne obiskovalce. Na njegovem profilu na Instagramu je ostala fotografija, ki je nastala nedolgo pred tragedijo. Na njej se Goran nasmejan fotografira z ženo in prijatelji pod šotorom. Ob fotografiji je objavil tudi pesem »Hoćemo li u Šabac na vašar«. Po novici o njegovi smrti je fotografija dobila še posebej pretresljiv pomen, saj gre za enega zadnjih zabeleženih trenutkov mladega pevca pred nesrečo. O tem poroča tudi portal Showbuzz.

FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

»V šoku sem«

Po tragediji so se oglasili tudi njegovi prijatelji in sodelavci. Med njimi je bil njegov dolgoletni sodelavec Nikola, ki je povedal, da sprva ni mogel verjeti novici. »Ne vem ničesar, v šoku sem. Ne vem, kje je njegova žena. Bili naj bi štirje v avtomobilu, mislim, da so zdaj vsi v bolnišnici,« je dejal, poroča Alo!. Po informacijah, ki so se pojavile po tragediji, so bili v bolnišnici tudi družinski člani in bližnji. Dodatne informacije o njihovem zdravstvenem stanju še pričakujejo.

Novica o smrti je pretresla njegovo družino, prijatelje in številne sodelavce. Maksimović je bil poznan na srbski glasbeni sceni, za seboj pa je pustil številne prijatelje in sodelavce. Njegov dolgoletni sodelavec je poudaril, da mu je v tem trenutku težko govoriti, saj še vedno poskuša dojeti, kaj se je zgodilo. Družina in najbližji so medtem ob svojih bližnjih, javnost pa čaka na uradne informacije o nesreči in stanju poškodovanih.