Objavljen šokanten posnetek iz kluba smrti: ljudje obupano prosijo za pomoč, lastnica pa beži z denarjem? (VIDEO)

Jessica Moretti, solastnica bara na švicarskem smučišču Le Constellation, v katerem je v novoletni noči umrlo 40 ljudi, naj bi bila posneta, kako med požarom zapušča lokal z blagajno, polno gotovine.

Po navedbah italijanskega časnika La Repubblica je Morettijeva med požarom ignorirala ljudi, ki so obupano prosili za pomoč, ter odšla z blagajno, v kateri je bil denar. Med požarom je utrpela opeklino na roki, francoski dnevnik Public pa se sprašuje, ali se je poškodovala, ko je – kot sumijo – poskušala odnesti blagajno.

Morettijeva je že predmet policijske preiskave zaradi suma nehotenega uboja ter povzročitve hudih telesnih poškodb pri 119 ranjenih, med katerimi se nekateri še vedno borijo za življenje.

Lastnika napovedala, da bosta sodelovala s policijo

Nekdanji zaposleni v baru, v katerem se je zgodila tragedija, so povedali, da so bili varnostni standardi tam slabi, da so bili gasilni aparati zaklenjeni, pogosto je bil zaklenjen tudi zasilni izhod.

Vendar je mož Jessice Moretti in solastnik bara Jacques Moretti dejal, da je bil lokal v desetih letih trikrat pregledan in da je bilo »vse izvedeno v skladu s standardi«. Morettijeva sta v skupni izjavi napovedala, da bosta sodelovala s policijo.