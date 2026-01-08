  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KLUB SMRTI

Objavljen šokanten posnetek iz kluba smrti: ljudje obupano prosijo za pomoč, lastnica pa beži z denarjem? (VIDEO)

Je res ignorirala ljudi v stiski in mislila le na denar?
FOTO: Zajem Zaslona Youtube
FOTO: Zajem Zaslona Youtube
M. U.
 8. 1. 2026 | 10:30
 8. 1. 2026 | 10:39
1:31
A+A-

Jessica Moretti, solastnica bara na švicarskem smučišču Le Constellation, v katerem je v novoletni noči umrlo 40 ljudi, naj bi bila posneta, kako med požarom zapušča lokal z blagajno, polno gotovine.

Po navedbah italijanskega časnika La Repubblica je Morettijeva med požarom ignorirala ljudi, ki so obupano prosili za pomoč, ter odšla z blagajno, v kateri je bil denar. Med požarom je utrpela opeklino na roki, francoski dnevnik Public pa se sprašuje, ali se je poškodovala, ko je – kot sumijo – poskušala odnesti blagajno.

Morettijeva je že predmet policijske preiskave zaradi suma nehotenega uboja ter povzročitve hudih telesnih poškodb pri 119 ranjenih, med katerimi se nekateri še vedno borijo za življenje.

Lastnika napovedala, da bosta sodelovala s policijo

Nekdanji zaposleni v baru, v katerem se je zgodila tragedija, so povedali, da so bili varnostni standardi tam slabi, da so bili gasilni aparati zaklenjeni, pogosto je bil zaklenjen tudi zasilni izhod.

Vendar je mož Jessice Moretti in solastnik bara Jacques Moretti dejal, da je bil lokal v desetih letih trikrat pregledan in da je bilo »vse izvedeno v skladu s standardi«. Morettijeva sta v skupni izjavi napovedala, da bosta sodelovala s policijo.

Več iz teme

požarpolicijaJessica Morettiklubdenarsmrt
ZADNJE NOVICE
11:55
Novice  |  Slovenija
ZIMA JE POKAZALA ZOBE

Za petek napovedan novi paketek padavin, Gregorčič omenja tudi poledico

V petek nas čaka pestro vremensko dogajanje.
8. 1. 2026 | 11:55
11:42
Novice  |  Svet
ZIMA NA MORJU

Saj ni res, pa je: poletni raj Punat na Krku je presenetila zima, zagnali so celo pluge! (VIDEO)

Bralec Aljaž se nam je oglasil s Punata na otoku Krku.
8. 1. 2026 | 11:42
11:40
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
11:35
Bulvar  |  Tuji trači
ŽUR

Tako je bivši minister, ki rad strelja z avtomatsko puško, harmonikarja obdaril s 100 evri (VIDEO)

Sprostil se je ob dobri glasbi.
8. 1. 2026 | 11:35
11:00
Lifestyle  |  Polet
POSKUSIMO

Odstranite eno stvar iz svojega doma in živite dlje! Preprost nasvet za bolj zdravo življenje brez stresa

Manj stresa v domačem okolju pomeni boljše zdravje srca, nižji krvni tlak in več energije v vsakdanjem življenju.
Miroslav Cvjetičanin8. 1. 2026 | 11:00
10:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KLUB SMRTI

Objavljen šokanten posnetek iz kluba smrti: ljudje obupano prosijo za pomoč, lastnica pa beži z denarjem? (VIDEO)

Je res ignorirala ljudi v stiski in mislila le na denar?
8. 1. 2026 | 10:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki