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Oblasti zasegle več 100.000 ščurkov: nekateri so bili veliki kot dlan (FOTO)

Pri rejcu odkrili pravo kraljestvo ščurkov, vredno več kot 120.000 evrov.
Lastniki plazilcev bodo morali poiskati dovoljene alternative.
Lastniki plazilcev bodo morali poiskati dovoljene alternative.
A. J.
 7. 6. 2026 | 07:02
1:59
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Avstralske oblasti so v Novem Južnem Walesu izvedle nenavaden zaseg: pri komercialnem rejcu v Bathurstu, približno 200 kilometrov zahodno od Sydneyja, so našli več kot 100.000 nezakonitih eksotičnih ščurkov.

Zasežene žive živali naj bi bile vredne okoli 200.000 avstralskih dolarjev (približno 123.000 evrov). Med njimi so bili tudi madagaskarski sikajoči ščurki in ščurki vrste dubia. Nekateri primerki so veliki kot dlan. Omenjenih vrst v Avstralijo ni dovoljeno zakonito uvažati, prav tako jih ni dovoljeno hraniti, vzrejati ali prodajati.

Oblasti so sporočile, da gre za največji zaseg nezakonitih eksotičnih nevretenčarjev v državi. Opozorile so, da lahko takšne žuželke širijo bolezni ter ogrozijo domače prostoživeče živali in kmetijstvo. In kdo ščurke sploh kupuje? Priljubljeni so med lastniki plazilcev, saj jih ti dajejo za hrano svojim ljubljenčkom. Lovilka kač iz Bathursta Stefanie Lesser je za avstralsko ABC povedala, da jih ljudje uporabljajo predvsem zato, ker so veliki in tako za nekatere rejce finančno ugodnejši.

Ščurke čaka žalosten konec. FOTOgrafiji: Handout/Afp
Ščurke čaka žalosten konec. FOTOgrafiji: Handout/Afp

Madagaskarski sikajoči ščurki spadajo med največje ščurke na svetu. Ime so dobili po značilnem sikajočem zvoku, ki ga lahko proizvedejo dovolj glasno, da ga sliši tudi človek.

Avstralija ima izjemno stroga biovarnostna pravila, saj poskuša pred tujimi škodljivci zaščititi svoje kmetijstvo, vrtnarstvo in edinstvene živalske vrste. Eksotični ščurki po navedbah oblasti niso prestali okoljske presoje tveganja, zato jih obravnavajo kot potencialno nevarnost za domače ekosisteme. Zasežene ščurke bodo usmrtili; usmrtitev in odstranitev vodi pristojno ministrstvo, poroča AP.

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