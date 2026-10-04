Oblekel uniformo specialne policije, nato s tremi bombami vstopil na policijsko dvorišče

Na Hrvaškem, natančneje v Petrinji, je 47-letni moški v uniformi specialne policije prišel na dvorišče policijske postaje, pri sebi pa je imel tri ročne bombe. Po odločitvi dežurnega preiskovalnega sodnika županijskega sodišča v Sisku bo naslednji mesec preživel v tamkajšnjem zaporu zaradi incidenta na dvorišču policijske postaje, poroča Slobodna Dalmacija. Policija ga je kazensko ovadila zaradi grožnje s smrtjo ter nedovoljenega posedovanja orožja in eksplozivnih snovi. Incident se je zgodil v večernih urah septembra letos.

Po doslej zbranih podatkih je moški želel prestrašiti policiste. Oblečen v uniformo specialne policije je vstopil na dvorišče policijske postaje. Na uniformo je imel pripeti dve ročni bombi, v eni roki pa je držal še eno. Prst druge roke je imel zataknjen za varovalko bombe.

Po doslej zbranih podatkih je moški želel prestrašiti policiste. FOTO: Hrvaška Policija

Preiskovalni sodnik v Sisku je na predlog pristojnega državnega tožilstva odredil enomesečni pripor.

Ena bomba v roki, prst na varovalki

S takšnim ravnanjem je prestrašil policiste, ki so bili takrat na dvorišču. Policisti so nato preiskali tudi njegov dom, kjer so našli večjo količino streliva, min in drugih eksplozivnih sredstev. Zaradi ugotovitev so proti 47-letniku vložili dve kazenski ovadbi – zaradi grožnje s smrtjo ter zaradi nedovoljenega posedovanja orožja in eksplozivnih snovi.

Preiskovalni sodnik v Sisku je na predlog pristojnega državnega tožilstva odredil enomesečni pripor. Kot razlog so navedli nevarnost, da bi moški kaznivo dejanje ponovil.