MNOŽIČNE UGRABITVE

Oboroženi moški med mašo vdrli v cerkvi in ugrabili 163 vernikov

Ameriški predsednik Donald Trump je lani začel groziti s posredovanjem v Nigeriji, češ da so kristjani v tej državi ogroženi oz. da jim grozi genocid.
STA, N. P.
 21. 1. 2026 | 19:08
A+A-

Oboroženi moški so med nedeljsko mašo vdrli v dve cerkvi v vasi Kurmin Wali na severu Nigerije in ugrabili 163 krščanskih vernikov, je za francosko tiskovno agencijo AFP danes povedal eden od vodij Nigerijske krščanske zveze. Pojasnil je, da so napadalci sicer ugrabili 172 vernikov, a je devetim uspelo pobegniti.

Skupine oborožencev predvsem v severozahodnih in osrednjih delih Nigerije pogosto izvajajo množične ugrabitve in za izpustitev ugrabljenih zahtevajo odkupnino. Novembra lani so tolpe v nigerijski zahodni zvezni državi Niger ugrabile okoli 300 učencev in osebje katoliške šole. Nekaj tednov kasneje so oblasti sporočile, da so bili ugrabljeni izpuščeni, niso pa navedle, ali je bila v zameno plačana odkupnina.

Ameriški predsednik Donald Trump je lani začel groziti s posredovanjem v Nigeriji, češ da so kristjani v tej državi ogroženi oz. da jim grozi genocid. ZDA so nato decembra izvedle napade na cilje Islamske države (IS) na severozahodu Nigerije. Trump je takrat napovedal dodatne napade, če bo IS nadaljevala, kot se je izrazil, s pokoli kristjanov.

Zunanji pogled na cerkev v kraju Eruku v zvezni državi Kwara v Nigeriji. Posnetek je nastal dan po napadu oboroženih napadalcev, v katerem so bili nekateri ljudje ubiti, pastorja in nekaj vernikov pa so ugrabilli. FOTO: Abdullahi Dare Akogun Reuters
Zunanji pogled na cerkev v kraju Eruku v zvezni državi Kwara v Nigeriji. Posnetek je nastal dan po napadu oboroženih napadalcev, v katerem so bili nekateri ljudje ubiti, pastorja in nekaj vernikov pa so ugrabilli. FOTO: Abdullahi Dare Akogun Reuters

