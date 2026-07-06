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Obračun na Jadranu! Sprla sta se v pristanišču, eden potegnil pištolo, drugi ga je po glavi (VIDEO)

Kriva naj bi bila preglasna glasba.
FOTO: Hrvaška Policija
FOTO: Hrvaška Policija
M. U.
 6. 7. 2026 | 19:29
 6. 7. 2026 | 19:43
1:34
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Dva moška sta se v nedeljo verbalno sporekla v Srebrenem na skrajnem jugu Hrvaške. Spor se je nadaljeval, ko je eden izmed njiju segel po zračni pištoli in sprožil. Posredovati je morala policija, ki je oba moška aretirala.  Kot je sporočila dubrovniško-neretvanska policija, je 38-letnik v Župskem zalivu kričal na 61-letnika in ga žalil. Starejši moški je nato iz notranjosti plovila prinesel zračno pištolo in jo uperil v 38-letnika. Nato je mlajši moški starejšega večkrat udaril v glavo, nadaljnjo eskalacijo spora pa je preprečil prihod policije.

Oba bosta privedena na sodišče v Dubrovniku

Policija je zračno pištolo zasegla, oba moška pa so aretirali in ju privedli na kriminalistično preiskavo. Z alkotestom je bilo ugotovljeno, da je imel 38-letnik 1,29 promila alkohola v krvi. Zoper 38-letnika je bil vložen obdolžilni predlog zaradi kršitve javnega reda in miru na posebej drzen način, medtem ko je 61-letnik obdolžen prekrškov po Zakonu o nabavi in posedovanju orožja občanov. Oba bosta privedena na sodišče v Dubrovniku. Dubrovački dnevnik je objavil, da je bil možni vzrok nesoglasij preglasna glasba. Objavili so tudi posnetek s kraja spora: 

 

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