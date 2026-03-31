Obramba v primeru umora Charlieja Kirka zahteva odlog zaslišanja: »Analiza dokazov še ni zaključena«

Obramba Tylerja Robinsona, ki je obtožen umora konservativnega aktivista Charlieja Kirka, je na pristojno sodišče vložila predlog za preložitev predhodnega zaslišanja, predvidenega za maj. Kot utemeljitev navajajo potrebo po temeljitem pregledu izjemno obsežnega dokaznega gradiva, ki vključuje forenzične analize, balistična poročila ter DNK dokaze, za katere menijo, da bi lahko bistveno vplivali na nadaljnji potek postopka in oblikovanje obrambne strategije, poroča CNN.

Po navedbah obrambe analiza ameriškega Zveznega urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF) ni zagotovila zanesljive povezave med fragmentom krogle, pridobljenim med obdukcijo, in puško, ki naj bi bila najdena na kraju kaznivega dejanja. Dodatne preiskave v zvezi s tem trenutno izvaja Zvezni preiskovalni urad (FBI). Čeprav celotno poročilo ni javno dostopno, obramba opozarja, da so razpoložljivi izseki iz uradnih dokumentov označili rezultate kot nedokončne, kar po njihovem mnenju odpira pomembna vprašanja glede dokazne vrednosti teh ugotovitev.

Tyler Robinson, osumljen smrtonosnega streljanja na Charlieja Kirka, in njegova odvetnica Kathryn Nester med obravnavo na sodišču. FOTO: Reuters

Balistična forenzika temelji na analizi mikroskopskih sledi, ki nastanejo na izstrelkih ob prehodu skozi cev orožja, pri čemer naj bi bile te sledi edinstvene za posamezno orožje. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je zanesljivost takšne analize v veliki meri odvisna od stanja in celovitosti najdenih fragmentov, kar lahko v konkretnem primeru omejuje možnost nedvoumne identifikacije. Obramba je v svojem predlogu izpostavila, da bi lahko prav te ugotovitve igrale ključno vlogo pri izpodbijanju očitkov proti obtoženemu že v fazi predhodnega zaslišanja, medtem ko tožilstvo vztraja, da razpolaga z zadostnim naborom dokazov za nadaljevanje kazenskega postopka in vložitev obtožnice.

Tožilstvo navaja, da so bili na več ključnih predmetih – vključno s sprožilcem puške, tulcem izstreljenega naboja ter dvema neizstreljenima nabojema – odkriti biološki sledovi, ki naj bi ustrezali DNK profilu obtoženega. Obramba pa opozarja, da forenzična poročila hkrati kažejo na prisotnost DNK več oseb na določenih dokazih, kar po njihovem mnenju zahteva dodatne, bolj poglobljene analize ter previdnost pri interpretaciji rezultatov.

Zamrznjen posnetek iz videa, ki ga je objavil FBI in prikazuje domnevnega strelca. FOTO: Fbi

Kot možen motiv kaznivega dejanja tožilstvo izpostavlja sporočilo, ki naj bi ga Robinson poslal svojemu partnerju, v katerem naj bi navedel, da je žrtev izbral zaradi nestrinjanja z njegovimi stališči. Robinson, star 22 let, se sooča z obtožbo hudega umora zaradi streljanja, ki se je zgodilo 10. septembra na kampusu univerze Utah Valley v mestu Orem. Tožilstvo je že napovedalo, da bo v primeru obsodbe zahtevalo izrek smrtne kazni. Obtoženi se o krivdi za zdaj še ni izrekel.

Naslednje sodno obravnavo je sodišče razpisalo za 17. april, ko bo odločalo tudi o ločenem predlogu obrambe za prepoved snemanja in prisotnosti kamer v sodni dvorani. Odločitev o morebitni preložitvi predhodnega zaslišanja pa bo pomembno vplivala na časovni okvir in dinamiko nadaljnjega sodnega postopka.