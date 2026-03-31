KAZENSKI POSTOPEK

Obramba v primeru umora Charlieja Kirka zahteva odlog zaslišanja: »Analiza dokazov še ni zaključena«

Nedokončni forenzični izsledki in večplastni DNK dokazi postavljajo pod vprašaj ključne elemente obtožnice.
Zastava s podobo Charlieja Kirka. FOTO: Reuters

Erika Kirk. FOTO: Reuters

Tyler Robinson, osumljen smrtonosnega streljanja na Charlieja Kirka, in njegova odvetnica Kathryn Nester med obravnavo na sodišču. FOTO: Reuters

Zamrznjen posnetek iz videa, ki ga je objavil FBI in prikazuje domnevnega strelca. FOTO: Fbi

Kaja Grozina
 31. 3. 2026 | 18:57
Obramba Tylerja Robinsona, ki je obtožen umora konservativnega aktivista Charlieja Kirka, je na pristojno sodišče vložila predlog za preložitev predhodnega zaslišanja, predvidenega za maj. Kot utemeljitev navajajo potrebo po temeljitem pregledu izjemno obsežnega dokaznega gradiva, ki vključuje forenzične analize, balistična poročila ter DNK dokaze, za katere menijo, da bi lahko bistveno vplivali na nadaljnji potek postopka in oblikovanje obrambne strategije, poroča CNN. 

Po navedbah obrambe analiza ameriškega Zveznega urada za alkohol, tobak, strelno orožje in eksplozive (ATF) ni zagotovila zanesljive povezave med fragmentom krogle, pridobljenim med obdukcijo, in puško, ki naj bi bila najdena na kraju kaznivega dejanja. Dodatne preiskave v zvezi s tem trenutno izvaja Zvezni preiskovalni urad (FBI). Čeprav celotno poročilo ni javno dostopno, obramba opozarja, da so razpoložljivi izseki iz uradnih dokumentov označili rezultate kot nedokončne, kar po njihovem mnenju odpira pomembna vprašanja glede dokazne vrednosti teh ugotovitev.

Balistična forenzika temelji na analizi mikroskopskih sledi, ki nastanejo na izstrelkih ob prehodu skozi cev orožja, pri čemer naj bi bile te sledi edinstvene za posamezno orožje. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da je zanesljivost takšne analize v veliki meri odvisna od stanja in celovitosti najdenih fragmentov, kar lahko v konkretnem primeru omejuje možnost nedvoumne identifikacije. Obramba je v svojem predlogu izpostavila, da bi lahko prav te ugotovitve igrale ključno vlogo pri izpodbijanju očitkov proti obtoženemu že v fazi predhodnega zaslišanja, medtem ko tožilstvo vztraja, da razpolaga z zadostnim naborom dokazov za nadaljevanje kazenskega postopka in vložitev obtožnice.

Tožilstvo navaja, da so bili na več ključnih predmetih – vključno s sprožilcem puške, tulcem izstreljenega naboja ter dvema neizstreljenima nabojema – odkriti biološki sledovi, ki naj bi ustrezali DNK profilu obtoženega. Obramba pa opozarja, da forenzična poročila hkrati kažejo na prisotnost DNK več oseb na določenih dokazih, kar po njihovem mnenju zahteva dodatne, bolj poglobljene analize ter previdnost pri interpretaciji rezultatov.

Kot možen motiv kaznivega dejanja tožilstvo izpostavlja sporočilo, ki naj bi ga Robinson poslal svojemu partnerju, v katerem naj bi navedel, da je žrtev izbral zaradi nestrinjanja z njegovimi stališči. Robinson, star 22 let, se sooča z obtožbo hudega umora zaradi streljanja, ki se je zgodilo 10. septembra na kampusu univerze Utah Valley v mestu Orem. Tožilstvo je že napovedalo, da bo v primeru obsodbe zahtevalo izrek smrtne kazni. Obtoženi se o krivdi za zdaj še ni izrekel.

Naslednje sodno obravnavo je sodišče razpisalo za 17. april, ko bo odločalo tudi o ločenem predlogu obrambe za prepoved snemanja in prisotnosti kamer v sodni dvorani. Odločitev o morebitni preložitvi predhodnega zaslišanja pa bo pomembno vplivala na časovni okvir in dinamiko nadaljnjega sodnega postopka.

Več iz teme

sojenjesodiščeumorpreiskavaCharlie KirkTyler Robinson
ZADNJE NOVICE
19:06
Novice  |  Slovenija
RESNIČNA PRETRESLJIVA ZGODBA

Razkrivamo! Mama iz Jesenic ogorčena: oče naj bi otroke vozil pod vplivom alkohola in jim kazal orožje (FOTO)

Dokumenti: mama trdi, da je na tveganja institucije opozarjala več let, a naj bi pristojni organi ukrepali prepozno ali neustrezno.
Kaja Grozina31. 3. 2026 | 19:06
19:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VZGOJA V ČASU SPREMEMB

Priznani klinični psiholog Gordon Neufeld: Ko otrok joka, je to kompliment

Strokovnjak na področju razvoja otrok poudarja, da smo odrasli v nenehnem konfliktu, saj vemo, da družba ni »ok«, a vseeno želimo, da otrok pripada.
Daša Mavrič31. 3. 2026 | 19:05
18:57
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KAZENSKI POSTOPEK

Obramba v primeru umora Charlieja Kirka zahteva odlog zaslišanja: »Analiza dokazov še ni zaključena«

Nedokončni forenzični izsledki in večplastni DNK dokazi postavljajo pod vprašaj ključne elemente obtožnice.
Kaja Grozina31. 3. 2026 | 18:57
18:23
Novice  |  Slovenija
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Prihaja energetska kriza! To gospodarstvo predlaga vladi, Bruselj medtem poziva k pripravi na dolgotrajne težave pri oskrbi z nafto

Zaradi geopolitičnih napetosti narašča tveganje za dražje energente, vlada pa pripravlja izhodišča za ukrepe.
31. 3. 2026 | 18:23
18:13
Novice  |  Svet
VOJNA

Iran ima nove tarče, objavili čas napada: »Udarili bomo Microsoft, Google, Apple, Teslo. Nemudoma se evakuirajte!«

Trump znova ostro kritiziral evropske zaveznike, državam, ki ne morejo do goriva svetoval, naj »gredo tja in si ga vzamejo same«.
31. 3. 2026 | 18:13
18:04
Bulvar  |  Glasba in film
RED BULL SOUNDCLASH

Siddharta in Big Foot Mama v le nekaj urah razprodali Stožice

Konec novembra bosta legendarni zasedbi ponovno nastopili skupaj.
31. 3. 2026 | 18:04

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
