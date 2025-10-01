Obsedno stanje v Münchnu, prebivalci slišali eksplozije in strele (FOTO)

V Nemčiji se danes dogaja prava drama, ki je tamkajšnji prebivalci ne pomnijo. Proti jutru je prebivalce severnega dela Münchna prebudilo več eksplozij, slišati je bilo tudi strele. Gasilci in policisti so na prizorišče prihiteli okrog 4.40, prejeli so namreč več klicev o goreči hiši, kmalu pa se je izkazalo, da se dogaja nekaj veliko bolj strašnega.

Poleg hiše so gorela še tri vozila, dva avtomobila in manjši avtobus, pred stavbo pa so našli truplo moškega. Kot na spletni strani piše nemški Bild, naj bi moški v družinski hiši nastavil več eksplozivnih teles, hišo zažgal in si sodil sam. Še ena oseba je bila v streljanju ranjena, policisti pa sicer še ugotavljajo, kaj natanko se je zgodilo.

Območje so povsem zaprli, približati se mu ne morejo ne pešci niti vozniki avtomobilov, zaradi česar je nastala velika gneča, zapora pa bo ostala do konca kriminalistične preiskave. Kot so na omrežju X sporočili lokalni policisti, ki s prestrašenimi prebivalci ažurno delijo nove ugotovitve in informacije, naj bi bila tragedija posledica družinskega spora, oseba, ki so jo našli ranjeno, pa je medtem za posledicami poškodb umrla. Še ena oseba je pogrešana, a ni v nevarnosti.

Incident naj bi bil posledica družinskega spora. FOTO: Ayhan Uyanik/Reuters