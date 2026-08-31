Obsežen požar blizu Slovenije: ogenj uničil skladišče barv in lakov, gasilci preprečili še večjo škodo (FOTO)

V zgodnjih jutranjih urah, nekaj po 4., je v karlovški industrijski četrti Mala Švarča izbruhnil uničujoč požar. Ogenj je zajel skladiščni objekt podjetja Nova Chem, ki se ukvarja s proizvodnjo materialov za zaščito konstrukcij ter epoksidnih in premaznih sredstev, nato pa se hitro razširil na sosednje skladišče trgovske verige Gavranović ter prostore podjetja AB produkt.

Zaradi zelo poznega klica na pomoč je bil ogenj ob prihodu prvih enot že precej razširjen. Kot je s terena sporočil vodja karlovških poklicnih gasilcev Miroslav Rade, jih je o dogodku obvestil vratar sosednjega podjetja. »Šlo je za izjemno pozno obvestilo o požaru in brutalno fazo požara. V tistih prvih trenutkih je bilo gašenje izjemno zahtevno in skoraj nemogoče,« je situacijo opisal Rade.

Kljub težkim razmeram je več kot 55 gasilcem z 28 vozili – na pomoč so prispele tudi enote iz Ogulina, Ozlja, Duge Rese in okolice – uspelo ogenj obvladati ter rešiti južni del kompleksa. Medtem ko sta objekta Nova Chem in Gavranović utrpela stoodstotno škodo, so stroje v podjetju AB produkt večinoma uspeli rešiti pred popolnim uničenjem. Do popoldneva so gasilci odprti ogenj povsem pogasili in območje spravili pod nadzor, na prizorišču pa bodo dežurali še celo noč. V požaru k sreči nihče ni bil poškodovan.

FOTO: Dvd Ozalj Facebook

Opozorila pred gostim dimom in preverjanje kakovosti zraka

Ker so v objektu zgorele večje količine barv, lakov in topil, se je nad Karlovcem in okolico razširil gost črn dim z močnim vonjem. Na družbenih omrežjih so se že zjutraj oglasili domačini; eden izmed njih je ob fotografijah dima zapisal: »V zraku se čuti močan vonj po barvah ali lakih, zato bi bilo dobro, da zaprete okna. Hvala našim gasilcem.«

Organi civilne zaščite so prebivalcem izdali navodilo, naj ne odpirajo oken, izklopijo prezračevalne naprave in se ne približujejo območju požara. Zaradi specifičnosti izgorelih snovi so na teren poklicali strokovnjake iz zagrebškega zavoda Andrija Štampar, ki bodo z odvzemom vzorcev ocenili dejansko kakovost zraka.

Zaščita rek in začasne motnje pri oskrbi z vodo

Zaradi porabe ogromnih količin vode za gašenje je bila dopoldne na območju Logorišča in Male Švarče začasno motena ali prekinjena oskrba s pitno vodo. Gasilski poveljnik Rade je ob tem zagotovil, da so v sodelovanju z mestnimi službami vso odpadno vodo od gašenja uspešno preusmerili v kanalizacijski sistem. S tem so preprečili izlitje v le 50 metrov oddaljeno reko Mrežnico ali bližnjo Korano.

Po zaključenem gašenju in sanaciji požarišča bo policija sprožila preiskavo, s katero bodo poskušali ugotoviti vzrok nastanka požara.