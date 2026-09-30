50-letnica obsojena na smrt zavrnila zadnji obrok pred usmrtitvijo, sledila takšna odločitev sodišča (VIDEO)

Christa Pike, ki je na hodniku smrti preživela približno 30 let, je pred načrtovano usmrtitvijo zavrnila možnost izbire zadnjega obroka. 50-letno žensko naj bi danes, v sredo, 30. septembra, usmrtili z vbrizgom smrtonosne učinkovine v zaporu Riverbend Maximum Security Institution v Nashvillu. Pike je bila na smrt obsojena zaradi umora 19-letne Colleen Slemmer leta 1995. Takrat je bila stara komaj 18 let. Če bo usmrtitev izvedena, bo Pike prva ženska, usmrčena v Tennesseeju po več kot 200 letih, in prva oseba v sodobni zgodovini te zvezne države, usmrčena za zločin, ki ga je zagrešila pri 18 letih.

Pike je v nedavno objavljenem pismu zapisala, da se je sprijaznila s svojo usodo. »Ne glede na to, ali bo moja prošnja za pomilostitev odobrena ali ne, sem pomirjena,« je zapisala. »Ne bojim se smrti.« Po podatkih ministrstva za prestajanje kazni Tennesseeja so ji pred usmrtitvijo ponudili možnost izbire zadnjega obroka, vendar se zanj ni odločila. V ZDA se praksa razlikuje od zvezne države do zvezne države. Obsojencem na smrt lahko pred usmrtitvijo ponudijo posebej izbran obrok, ki se razlikuje od hrane, ki jo dobivajo drugi zaporniki.

Pred mesecem dni je zadnji obrok izbral drug obsojenec

V Tennesseeju so avgusta usmrtili Anthonyja Darrella Hinesa. Za zadnji obrok je izbral ocvrtega piščanca, pire krompir z omako, piščančji sendvič, koruzo, zeljno solato, ocvrt krompirček, piškote in sladki čaj.

Pike pa svoje zadnje jedi ni izbrala. Njena zavrnitev prihaja v času, ko so bile izčrpane tudi zadnje pravne možnosti za preprečitev usmrtitve. Guverner Tennesseeja Bill Lee je 28. septembra zavrnil njeno prošnjo za pomilostitev. Ameriško vrhovno sodišče je nato zavrnilo še njeno prizadevanje za odlog usmrtitve.

Umor 19-letne Colleen Slemmer

Pike je 12. januarja 1995 skupaj s tedanjim fantom in še eno prijateljico zvabila 19-letno Colleen Slemmer na odmaknjeno območje v gozdu pri Knoxvillu. Po navedbah sodnih dokumentov sta Pike in njen fant Slemmer napadla, medtem ko je njuna prijateljica stražila. Napad naj bi trajal približno 30 minut. Pikein fant je po navedbah sodnih dokumentov v njena prsa izrezal pentagram, nato pa je Pike 19-letnico ubila z udarcem v glavo.

Po navedbah tožilstva je bil eden od motivov prepričanje, da želi Slemmer »ukrasti« njenega fanta. Pike naj bi nato s seboj na študentski kampus odnesla del lobanje žrtve.

Obramba opozarja na njeno otroštvo

Pikeini odvetniki že leta trdijo, da bi morala biti obsojena na dosmrtno zaporno kazen, pri čemer opozarjajo na njeno starost v času zločina, težko otroštvo in duševne težave. Njen odvetnik Stephen Ferrell je povedal, da je bila Pike kot otrok spolno zlorabljena, pozneje pa so ji diagnosticirali bipolarno motnjo in posttravmatsko stresno motnjo.

Christa Pike je bila v otroštvu žrtev zanemarjanja in zlorab, trdijo njeni odvetniki. FOTO: Družinski arhiv

V prošnji za pomilostitev je Pike zapisala: »Bila sem duševno bolna 18-letna deklica. Potrebovala sem več let, da sem sploh dojela težo tega, kar sem storila. Še več časa je bilo potrebnega, da sem sprejela, koliko življenj sem prizadela. Vzela sem življenje nekomu, ki je bil otrok, sestra in prijatelj nekoga. Zdaj mi je slabo, ko pomislim, da sem bila sposobna storiti tak zločin.«

Obsodbe za zločine pri 18, 19 ali 20 letih vse redkejše

Center za informacije o smrtni kazni (Death Penalty Information Center) opozarja, da so smrtne kazni za zločine, storjene pri 18, 19 ali 20 letih, v zadnjih letih postale izjemno redke. Po podatkih centra je bila Pike edina oseba v sodobni zgodovini Tennesseeja, ki je bila zaradi zločina, storjenega pri 18 letih, še vedno na hodniku smrti. Izvršna direktorica centra Robin M. Maher je v izjavi za WPLN dejala, da po njenem mnenju Pike danes ne bi bila obsojena na smrt, če bi porota poznala dokumentirano spolno zlorabo in zanemarjanje, ki ju je doživela v otroštvu.

Pike je tako po približno treh desetletjih na hodniku smrti tik pred predvideno usmrtitvijo. Če bo kazen izvedena, bo Tennessee s tem po več kot dveh stoletjih usmrtil žensko, poroča LADbible.