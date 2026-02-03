  • Delo d.o.o.
SPOLNI NAPAD

Obtožen posilstva 12-letnice: »Mislil sem, da ima 24 let. Nisem se preveč oziral na to«

Mulakhil naj bi se med napadom smejal in kljub njenim prošnjam ni odnehal.
Fotografija je simbolična. FOTO: Thinkstock
Fotografija je simbolična. FOTO: Thinkstock
N. P.
 3. 2. 2026 | 17:28
2:17
A+A-

Na okrožnem sodišču v Warwicku se nadaljuje sojenje dvema moškima, ki ju britansko tožilstvo bremeni hudih kaznivih dejanj zoper 12-letno deklico. Po poročanju časnika The Telegraph je 23-letni Ahmad Mulakhil v policijskem zaslišanju zatrjeval, da je mislil, da je deklica precej starejša, in dejal: »Morda 23, 24, da. Nisem se preveč oziral na to.« Dekličinega imena zaradi britanske zakonodaje ne razkrivajo. Po obtožnici naj bi se dogodek zgodil 22. julija lani v Nuneatonu v grofiji Warwickshire. Drugi obtoženi, 24-letni Mohammad Kabir, naj bi deklico najprej nagovoril na mostu, nato pa jo zgrabil za vrat in jo dušil. Zatem naj bi jo Mulakhil spolno napadel in posilil. Deklica je po navedbah iz postopka povedala, da naj bi se Mulakhil med napadom smejal in kljub njenim prošnjam, naj preneha, ni odnehal.

Fotografija je simbolična. FOTO: Andranik Hakobyan/gettyimages
Fotografija je simbolična. FOTO: Andranik Hakobyan/gettyimages

Na začetku drugega tedna sojenja so porotnikom prebrali prepise dveh policijskih razgovorov z Mulakhilom, ki sta potekala 26. julija lani, pri čemer je sodeloval tolmač. Obtoženi je policiji dejal, da je mislil, da je deklica stara 23 ali 24 let, in trdil, da sta bila »poljubljanje in spolni stik« po njegovih besedah »njena želja«. Skliceval se je tudi na jezikovno oviro in dejal: »Zaradi jezikovne bariere se nismo mogli prav dobro razumeti.«

Mulakhil je na zaslišanju še povedal, da naj ne bi imel preteklih izkušenj z dekleti, ter zatrjeval, da je deklica »pristala« in ga spremljala po lastni volji. Policiji je dejal tudi, da je deklica njegovemu prijatelju menda rekla, da ima 19 let. Ob tem je trdil, da je mislil, da je starost za privolitev 19 ali 20 let ter da bi deklica lahko odšla, kadar bi želela. Ko so ga vprašali, ali razume, da 12-letnik po zakonu ne more veljavno privoliti v spolni odnos, je odgovoril: »To je jasno – nikoli ne bi spal z 12-letnico.«

