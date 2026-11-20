Primer dveletne Danke Ilić, ki je 26. marca 2024 brez sledu izginila v naselju Banjsko Polje pri srbskem Boru, je po več kot dveh letih znova v središču pozornosti. Na višjem sodišču v Negotinu se je v četrtek začela prva za javnost odprta glavna obravnava proti Dejanu Dragijeviću in Srđanu Jankoviću, ki ju tožilstvo obtožuje hudega umora deklice. Obtožena sta na sodišče prispela pod strogim varovanjem, v spremstvu pravosodnih policistov in z lisicami na rokah. Ob vstopu v sodno stavbo sta sklanjala glavi in se izogibala pogledom zbranih. Toda še več pozornosti kot njun prihod je pritegnilo dogajanje v sodni dvorani. Oba moška, ki sta po prvotnih informacijah policije po prijetju priznala vpletenost v dekličino smrt, sta namreč pred sodniki vztrajala, da sta nedolžna.

Dragijević in Janković sta na četrtkovi obravnavi zanikala očitke tožilstva in zatrdila, da usodnega dne z Danko nista imela nobenega stika. Dragijević je dejal, da kaznivega dejanja ne priznava, ker ga ni storil, Janković pa je izjavil, da deklice sploh ni videl. Še posebej odmevne so bile njune navedbe o dogajanju po prijetju. Oba sta namreč zatrdila, da njuni prvotni priznanji nista bili prostovoljni, temveč posledica fizičnega in psihičnega nasilja policistov. Dragijević je pred sodiščem opisoval domnevno pretepanje in druge oblike mučenja. Trdil je, da so mu policisti med zaslišanji na glavo natikali vrečko, ga pretepali in mu grozili, zaradi česar naj bi nazadnje priznal nekaj, česar ni storil. Podobno je navedel Janković, ki je zatrjeval, da so mu grozili celo z umorom njegovega sina in vnukinje, če ne bo priznal odgovornosti. Njuna zagovornika medtem vztrajata, da tožilstvo nima neposrednih materialnih dokazov, ki bi potrjevali njuno odgovornost za dekličino smrt.

Starša znova pred obtoženima

Danes se je sojenje nadaljevalo, na sodišče pa sta prišla tudi Dankina starša Ivana in Miloš Ilić. Po poročanju srbskega Kurirja sta prispela zgodaj in brez izjav za medije vstopila v sodno dvorano, kjer sta se znova znašla v neposredni bližini moških, obtoženih umora njune hčerke. Na četrtkovi obravnavi starša nista sodelovala, saj bi morala kot predvideni priči med zaslišanjem obtoženih čakati zunaj sodne dvorane. Zanimivo je tudi, da so tako obtožena kot predstavniki oškodovane družine predlagali izključitev javnosti. Sodnica je predlog zavrnila in poudarila pomen javnega nadzora nad sodnim postopkom, obenem pa medije pozvala k spoštovanju domneve nedolžnosti in dostojanstva vseh vpletenih.

Kljub zanikanju obtoženih srbsko tožilstvo ostaja pri svoji različici dogodkov. Po obtožnici naj bi Dragijević in Janković 26. marca 2024 med opravljanjem dela za komunalno podjetje s službenim vozilom trčila v deklico. Namesto da bi ji pomagala, naj bi jo odnesla v avtomobil, kjer naj bi jo Dragijević usmrtil, Janković pa naj bi pri tem sodeloval. Tožilka je na četrtkovi obravnavi predstavila podrobnosti domnevnega zločina. Po navedbah obtožnice naj bi se moška po trčenju dogovorila, da bosta deklico odstranila s kraja dogodka in jo, če je še živa, ubila. Njeno truplo naj bi nato odvrgla na divjem odlagališču ob cesti, pozneje pa naj bi bilo prestavljeno na drugo lokacijo. Kljub obsežnim iskalnim akcijam, številnim zaslišanjem in dolgotrajni preiskavi trupla deklice do danes niso našli. Višje javno tožilstvo v Zaječarju za oba obtožena zahteva najstrožjo kazen, ki jo predvideva srbska zakonodaja – dosmrtni zapor.

Prijeli osem policistov

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, so srbski organi pregona prijeli osem policistov zaradi suma vpletenosti v smrt Daliborja Dragijevića, brata enega od obtoženih. Dalibor je umrl 7. aprila 2024 med policijskim pridržanjem v Boru, potem ko so ga pridržali zaradi suma, da je sodeloval pri prikrivanju domnevnega zločina. Poznejša preiskava je privedla do sumov, da naj bi bil med pridržanjem žrtev hudega nasilja. Poleg tega so se pojavili očitki o neprimernem ravnanju policistov tudi med zaslišanji obeh glavnih obtoženih. Njuna obramba zdaj zahteva, da sodišče preveri zakonitost prvotnih priznanj in presodi, ali jih je sploh dovoljeno uporabiti kot dokaz.