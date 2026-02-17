Obtoženi 15 umorov na plaži v Sydneyju stopil pred sodnika

Naveed Akram in njegov oče Sajid sta sredi decembra v Sydneyju izvedla strelski napad ob praznovanju judovskega festivala hanuka, motivirala pa naj bi ju ideologija teroristične skupine Islamska država. Sajid Akram je bil ubit ob posredovanju policije, ranjenega Naveeda pa so po napadu odpeljali v bolnišnico. Obtožen je terorizma, 15 umorov, več deset primerov povzročanja telesnih poškodb z namenom umora in načrtovane uporabe eksplozivnih sredstev. Pred sodiščem v Sydneyju je včeraj potekal prvi narok, ki se ga je udeležil iz zapora prek videopovezave, trajal pa je približno pet minut – prvo zaslišanje je bilo tehnične narave. Akramov odvetnik Ben Archbold je dejal, da je njegova stranka pridržana v »zelo težkih pogojih«, in da je še prezgodaj, da bi govoril o tem, ali bo Akram priznal krivdo. Postopek se bo nadaljeval v začetku marca.

Pojavili so se pomisleki, ali bi lahko organi pregona ukrepali prej.

Teroristični napad je pretresel Avstralijo, šlo je za najhujši množični strelski napad v tej državi v skoraj treh desetletjih. Poleg žalovanja so sledile tudi kritike, da vlada ne naredi dovolj v boju proti antisemitizmu. Avstralska vlada je kmalu po napadu in očitkih, ki so sledili, napovedala vrsto reform na področju zakonodaje o lastništvu orožja in sovražnem govoru, pa tudi pregled dela policije in obveščevalnih služb. Pojavili so se pomisleki, ali bi lahko organi pregona ukrepali prej. Naveed Akram se je namreč že leta 2019 znašel na seznamu avstralske obveščevalne agencije, vendar je izginil z radarja, potem ko so odločili, da ne predstavlja neposredne grožnje. Policijski dokumenti, objavljeni po napadu, navajajo tudi, da sta oče in sin pred streljanjem opravila »usposabljanje za uporabo strelnega orožja« na podeželju v zvezni državi Novi Južni Wales. Napad naj bi temeljito načrtovala več mesecev.