Obtoženi za teroristični napad v Avstraliji je bil član srbskega lovskega kluba

Po pisanju hrvaškega portala index.hr je bil eden izmed obtoženih za teroristični napad v Avstraliji član srbskega Lovskega kluba Zastava, katerega sedež je v Bonnyriggu, predmestju Sydneya. Lovski klub Zastava v Sydneyu po njihovih informacijah vodijo pripadniki srbske manjšine. Da je bil obtoženec član enega lovskega kluba, je po pisanju portala index.hr povedal tudi policijski komisar Novega Južnega Walesa Mal Lanyon. Ta je glede obtoženega še povedal, da je imel od leta 2015 dovoljenje za orožje, in sicer je imel šest legalnih kosov strelnega orožja.

Po poročanju portala index.hr je bila v denarnici sina omenjenega moškega, ki je prav tako obtožen terorističnega napada, najdena članska izkaznica istega lovskega kluba, a uradne potrditve, da je tudi on bil član tega kluba, danes ni bilo.

Teroristični napad v Sydneyu se je zgodil včeraj na priljubljeni plaži Bondi. V napadu je veliko hrabrosti pokazal moški, ki je s svojim posredovanjem verjetno rešil številna življenja. Jo je pa ob tem skupil tudi sam. Junaka je v bolnici obiskal tudi premier avstralske zvezne države Novi Južni Wales Chris Minn.