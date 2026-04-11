VELIKA POLICIJSKA AKCIJA

Obtožnica v Splitu: 25 osumljencev vpletenih v obsežno trgovino z drogami, med njimi tudi Slovenec

Po navedbah tožilstva naj bi združba delovala na območju več držav in preprodajala velike količine kokaina, heroina, konoplje in drugih drog.
Uskok je vložil obtožnico proti članom domnevne hudodelske združbe. Simbolična fotografija. FOTO: Sasa Miljevic/Pixsell
O. B.
 11. 4. 2026 | 07:01
Po daljši preiskavi je hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) na Županijsko sodišče v Splitu vložil obtožnico zoper 24 hrvaških državljanov, starih od 31 do 61 let, ter enega državljana Slovenije (rojenega leta 1993). Očitajo jim več kaznivih dejanj: hudodelskega združevanja, neupravičene proizvodnje drog in prometa z njimi v okviru hudodelskega združevanja, neupravičene proizvodnje drog in prometa z njimi ter spodbujanja k ogrožanju življenja in premoženja s splošno nevarnim dejanjem ali sredstvom.

Obtožnica 41- in 42-letnemu osumljencu očita, da sta v obdobju od junija 2020 do junija 2021 na ozemlju Hrvaške, Slovenije ter Bosne in Hercegovine, z namenom pridobitve neupravičene premoženjske koristi zase in za druge, z nenehnim nakupom heroina, kokaina, hašiša in droge konoplje ter s prevozom, skladiščenjem in nadaljnjo preprodajo droge na nezakonitem trgu z drogami, v skladu z dogovorom povezala ostale obtožence, pa tudi več drugih neznanih oseb, v skupno delovanje. Obtoženca sta nato v okviru dogovorjenega načrta izpolnila dodeljene naloge, da bi dosegla cilj hudodelske združbe z vzpostavitvijo celotne dobavne in distribucijske verige preprodaje drog.

Na opisani način je bilo pridobljenih in preprodanih najmanj 7,5 kilograma kokaina, 26,4 kilograma heroina, 10,5 kilograma amfetamina, 409 kilogramov konoplje, 83 kilogramov tako imenovanega skunka, 7 kilogramov hašiša in 6500 tablet MDMA. S čimer naj bi obdolženi pridobili neupravičeno premoženjsko korist v višini najmanj milijon in 773.400 evrov, ki so si jih razdelili med seboj glede na svoje vloge.

