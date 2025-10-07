Oče 12-letnice, ki so jo našli mrtvo na strehi vlaka, zapisal te ganljive besede v slovo

V ZDA se je zgodila huda tragedija. Dve deklici, stari 12 in 13 let, so v soboto našli mrtvi na strehi vlaka newyorške podzemne železnice, so zdaj identificirali.

Bila je žrtev novega, nevarnega trenda med mladimi. FOTO: Netpix, Getty Images

Deskanje po podzemni železnici vzelo že 5 življenje

Njuni trupli so našli okoli tretje ure zjutraj, kot poročajo ameriški mediji, pa gre za Zemfiro Mukhatarov (12) in Ebbo Morino (13). Tako se je število žrtev smrtonosnega trenda letos povečalo na pet, je sporočila policija. Gre za t.i. deskanje po podzemni železnici oziroma vlaku, nevarno dejavnost, pri kateri oseba stoji, teče ali se vozi po strehi, ob strani ali med vagoni vlaka ali podzemne železnice, medtem ko se ta premika.

Nevarne, pustolovske vožnje s podzemno železnico, ki jih spodbujajo družbeni mediji, so v zadnjih letih v porastu, najstniki pa objavljajo posnetke teh voženj. Lani je med vožnjo s podzemno železnico umrlo šest ljudi, leto prej pa pet.

Zemfirin oče Ruslan Mukhtarov je na strani GoFundMe, kjer zbira sredstva za kritje pogrebnih stroškov, objavil ganljivo sporočilo, piše New York Post.

»Stara je bila 12 let in čez dva tedna bi morala praznovati 13. rojstni dan. Bila je polna življenja in v tej nesreči, za katero menimo, da je bila povezana z deskanjem, so nam jo prezgodaj vzeli. Noben starš se ne bi smel soočiti z izgubo otroka in noben otrok ne bi smel nikoli izgubiti življenja na tako tragičen način,« je zapisal skuršeni oče.