Oče dojenčka živega zakopal v pasjo kletko! Po 24 urah pod zemljo ga je rešila neverjetna okoliščina (VIDEO)

Enajstmesečnega dečka Koaha Sharpa so v ameriški zvezni državi Južna Karolina našli živega, potem ko je bil po ocenah policije približno 24 ur zakopan pod zemljo. V torek so ga odkrili v pasji kletki, zaviti v brisačo, in zakopani tik pod površjem zemlje v gozdu, so sporočili iz šerifovega urada okrožja Lexington. »Bog je resnično milostljiv. Pred nekaj trenutki smo našli malega Koaha, starega 11 mesecev, živega zakopanega. Obupano se je boril za življenje in jokal. To je bil najlepši otroški jok, kar ste jih kdaj slišali,« je na novinarski konferenci povedal šerif Jay Koon.

Koon je pojasnil, da so dečkovega 25-letnega očeta Michaela Comerja v ponedeljek zvečer aretirali zaradi suma vloma. Šerifov urad sodeluje s tožilstvom, da bi ugotovili, katere dodatne obtožbe bi lahko vložili proti njemu. Šerif je dodal, da je brisača, ovita okoli kletke, po vsej verjetnosti omogočila, da je imel deček dovolj zraka za preživetje. »Po Božji milosti mu je brisača verjetno zagotovila dovolj zraka, da je Koah po naših ocenah preživel zadnjih 24 ur pod zemljo,« je dejal.

Izginotje prijavila mati, sprožili obsežno iskalno akcijo

Koah je izginil v ponedeljek, potem ko ga je mati pustila v varstvu očeta v njegovem domu, medtem ko je sama opravila nekaj opravkov, je pojasnil šerif. Ko so ugotovili, da je deček pogrešan, so o tem obvestili pristojne službe, ki so nato sprožile obsežno iskalno akcijo. Dečka so našli, potem ko je ena od iskalnih skupin v gozdu opazila sveže prekopano zemljo. Kraj najdbe je bil približno 45 metrov oddaljen od hiše Comerjevega očeta.

»Takoj ko so začeli kopati, so zaslišali jok malega Koaha. Kot si lahko predstavljate, se je takrat začela bitka s časom. Vsi so se zbrali in ga poskušali čim prej izkopati,« je povedal Koon.

V reševalni akciji sodelovalo okoli 100 ljudi

Dečka so po rešitvi odpeljali v bolnišnico, šerif pa je izrazil upanje, da bo okreval. Po Koonovih besedah je pri iskanju sodelovalo približno 100 ljudi. »Vsem se želimo zahvaliti in danes proslaviti dejstvo, da je enajstmesečni dojenček živ,« je še sporočil šerif, poroča Slobodna Dalmacija.