V BOSNI

Oče in sin po nesreči naredila nezaslišan kaos, udarci leteli vsepovsod, z avtom skušal povoziti ljudi (VIDEO)

Osumljenca aretirali le 16 minut po incidentu.
Simbolična fotografija. FOTO: Jože Pojbič
M. U.
 10. 11. 2025 | 20:41
 10. 11. 2025 | 20:58
2:26
V kraju Trnovi pri Veliki Kladuši se je zgodil neverjeten incident, ki se je začel s prometno nesrečo, nato pa prerastel v množični pretep in poskus povoženja ljudi z avtomobilom – prizore so očividci opisali kot scene iz grozljivke, navaja GPMaljevac.COM.

Po nesreči verbalno prerekanje preraslo v brutalen fizični obračun

Po do zdaj znanih informacijah je do nesreče na regionalni cesti R401 prišlo, ko je temnomodri golf zapeljal na nasprotni pas in povzročil trčenje. Ko so se vozila ustavila, so udeleženci izstopili, verbalno prerekanje pa je hitro preraslo v brutalen fizični obračun.

Po nesreči sta dva moška iz golfa, kot kaže, najprej poskušala zapustiti kraj nesreče. Nato pa je na posnetku, ki so ga ujele nadzorne kamere, videti, kako se vrneta in ustavita na bližnjem razširjenem delu cestišča. 

Kmalu je izbruhnil najprej verbalni, nato še fizični spopad z drugimi udeleženci v prometu. Dvojica iz golfa se je spopadla z voznikom sivega avtomobila, ki sploh ni sodeloval v nesreči, in ga udarila. Po posnetkih, objavljenih na spletu, je voznik golfa v pretepu prav tako prejel udarec, nakar je njegov sopotnik sedel za volan, zagnal motor in s polnim plinom zapeljal proti skupini ljudi, s katerimi so se malo prej spopadli, ter jih poskušal povoziti. Na posnetku je prav tako videti, da je ena oseba poškodovana, medtem ko so ostali v paniki bežali s kraja dogodka. Avtomobil, uporabljen v napadu, je bil na koncu popolnoma uničen.

Oče in sin sta poskušala zapustiti kraj dogodka

Z Ministrstva za notranje zadeve Unsko-sanskega kantona so za Avaz potrdili, da so aretirali dve osebi, od katerih je ena mladoletna.

»Dogodek je evidentiran, policija je opravila ogled in dvema osebama je bila odvzeta prostost. Več informacij ne moremo posredovati, ker je ena od oseb mladoletna,« je izjavil tiskovni predstavnik Abdulah Keranović.

Kot se je izvedelo, sta bila J. P. in A. P. aretirana le 16 minut po incidentu. Oče in sin sta poskušala zapustiti kraj dogodka, a so ju pripadniki PU Velika Kladuša prijeli tri kilometre stran.

V BOSNI

