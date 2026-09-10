Oče iz pekla! Slavko sinu (10) naročil, naj ustreli poslovnega partnerja: duhovnik mislil, da prihajajo prižgat svečo

Policija iz Uba v Srbiji je aretirala Slavka O. (44), moškega z obsežnim kriminalnim dosjejem, v katerem je zabeleženih kar sedem hudih kaznivih dejanj. Osumljen je, da je svojega desetletnega sina nagovoril, naj ustreli njegovega poslovnega partnerja M. R. (25) v kraju blizu Obrenovca v Srbiji, na dvorišču cerkve. Celoten napad je videl tudi duhovnik, ki je po incidentu ostal popolnoma pretresen. Povedal je, da je ob prihodu vozila sprva pomislil, da je prišel kdo od vernikov prižgat svečo. Ranjenega mladeniča zdravijo v bolnišnici zaradi strelnih ran na rokah.

Motiv obračuna, ki se je zgodil sinoči okoli 21. ure v vasi blizu Obrenovca, naj bi bili po vsej verjetnosti neporavnani finančni računi iz skupnega posla s sečnjo in prodajo lesa.

Pištolo je izročil desetletnemu sinu

Slavko je med prepirom izvlekel pištolo, jo izročil desetletnemu dečku in ga prisilil, da je ustrelil M. R. Eden od sosedov, ki se je v tistem času znašel v bližini, je povedal, da se mu je zdelo nenavadno, ko je pozno zvečer opazil avtomobil, ki je zapeljal na dvorišče cerkve. Večina prebivalcev tega kraja še vedno ni podrobno seznanjena z dogodkom, vendar med ljudmi vlada velik strah. Sosedje imajo o ranjenem M. R. povedati le dobre stvari in ga opisujejo kot izjemno pridnega, delavnega in vzornega mladeniča.

Po informacijah Monda ima Slavko O. že od prej prijave zaradi nezakonitega posedovanja orožja, kraje lesa, nasilnega vedenja in prometnih nesreč. »Gre za človeka, ki že leta polni policijske zapisnike in je dobro znan vsem policistom na tem območju. Ko smo odprli njegov dosje, smo videli celo vrsto prijav – od nezakonitega posedovanja orožja in gozdnih tatvin do nasilnega vedenja in sporov v prometu. Toda da je lastnega desetletnega otroka uporabil kot sredstvo za streljanje in mu v roke potisnil napolnjeno pištolo, je pretreslo tudi najbolj izkušene kriminaliste, ki delajo na primeru,« je povedal dobro obveščeni vir iz preiskave.

Policija zavarovala območje

Policija je s hitrim posredovanjem območje zavarovala, desetletnega otroka pa varno umaknila. Strelno orožje so našli in poslali na balistično preiskavo. Poškodovanega M. R. so oskrbeli v bolnišnici, njegovo življenje pa ni ogroženo. Slavku O. so odredili 48-urno pridržanje, primer pa je prevzelo višje javno tožilstvo.

Zaradi sodelovanja mladoletnega otroka v oboroženem napadu so po hitrem postopku vključili tudi center za socialno delo, ki bo dečku zagotovil pravno in psihološko podporo, poroča Mondo.rs.