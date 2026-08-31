Oče Izidor v veliki tragediji umrl mnogo prezgodaj, mati in hči hudo opečeni (FOTO)

USODNA JEKLENKA

Počitnice v Kalabriji so se za družino s Koroške sprevrgle v tragedijo. V apartmaju je eksplodiral plin v jeklenki.

Pred začetkom šolskega leta so se starši z 10-letno hčerko odpravili na počitnice v kraje, ki so si jih želeli ogledati, kot so pred odhodom povedali prijateljem. Iz Kotelj so se odpravili v Mileto, dobrih tisoč kilometrov oddaljeno starodavno mestece v provinci Vibo Valentia v Kalabriji, približno 20 kilometrov od Tirenskega morja. Kraj je bil v 11. stoletju povezan z normanskim grofom Rogerijem I. Sicilskim in je postal središče njegove oblasti v Kalabriji; od takrat je Mileto tudi škofijsko središče. Bivali so v pritlični dvoposteljni sobi v B&B Villa Mery, ki ima zelo dobre ocene gostov ...