V Walesu v Združenem kraljestvu so pristojne ustanove prezrle več opozoril očeta in niso zaščitile dveletnega Ethana Ives-Griffithsa, ki sta ga pozneje do smrti pretepla njegova babica in dedek. To je pokazalo neodvisno poročilo o pomanjkljivostih v sistemu zaščite otrok. Deček je umrl 16. avgusta 2021 zaradi usodne poškodbe glave v domu starih staršev v kraju Garden City v grofiji Flintshire. Pred smrtjo je bil pretepen, podhranjen in dehidriran. Po ugotovitvah preiskave je imel ob smrti na telesu približno 40 vidnih modric in drugih poškodb.

Po objavi poročila, ki je razkrilo, da pristojni niso ukrepali ob opozorilih dečkovega očeta, se je odbor za zaščito otrok Severnega Walesa (North Wales Safeguarding Board) opravičil. Tudi svet grofije Flintshire je priznal, da je dečka pustil na cedilu, in izrazil globoko obžalovanje. Dedek Michael Ives (49) in babica Kerry Ives (47) sta bila leta 2025 zaradi umora obsojena na dosmrtno zaporno kazen. Dečkova mati Shannon Ives (29) je bila obsojena na 12 let zapora zaradi povzročitve oziroma dopustitve otrokove smrti in krutega ravnanja z njim. Sodnik Griffiths je po izreku sodbe poudaril, da sta stara starša sistematično izvajala nasilje, da bi zlomila otroka. V sporočilih je Michael Ives zapisal, da se bo moral deček »naučiti na težji način«. Sodnik je še povedal, da je bil dveletnik v dneh pred smrtjo le še senca nekdanjega zdravega in čilega otroka, poroča BBC.

Oče je rotil pristojne, naj otroka ne zaupajo starim staršem

Družina Ives je bila že pred tragedijo dobro poznana zdravstvenim in izobraževalnim ustanovam, socialni službi grofije Flintshire ter policiji Severnega Walesa. Razlogi so bili hudo nasilje v družini, zasvojenost in brezdomstvo. Od leta 2016 so pristojni zabeležili kar 36 prijav in opozoril. Čeprav je mati več let zavračala sodelovanje s pristojnimi službami, te niso stopnjevale ukrepov. Veliko primerov so zaključile brez nadaljnje obravnave. Izmenjavo informacij med ustanovami so oteževali tudi neusklajeni računalniški sistemi, ki niso omogočali dostopa do vseh podatkov o preteklih prijavah.

Ko sta se dečkova starša 9. junija 2021 razšla, je policija zabeležila, da je oče Will Griffiths socialno delavko rotil, naj otroka ne odpeljejo k starim staršem. Toda to opozorilo sploh ni bilo posredovano socialni službi. Družino so sprva napotili k materini sestri, vendar se je pozneje brez vednosti socialnih delavcev preselila k starim staršem. Mati je 7. julija službo obvestila, da Ethan živi pri Michaelu in Kerry Ives, vendar pristojni niso posodobili njegovega naslova v evidencah. Prav tako niso zabeležili nobenega preverjanja dečkovega počutja. Oče je preiskovalcem potrdil, da se je večkrat obrnil na pristojni občinski svet in opozarjal na ravnanje nekdanje partnerke ter njenih staršev. Vendar ga nihče ni poslušal.

Po veljavnih smernicah v Walesu morajo socialni delavci otroke, vključene v register ogroženih otrok, obiskati vsakih deset dni. Ethana v zadnjih treh tednih pred smrtjo niso obiskali niti enkrat. Nazadnje so ga videli 22. julija 2021. Med obiskom 5. avgusta je socialna delavka pred vrati čakala 45 minut, vendar dečka ni videla, saj sta mati in babica trdili, da spi. Posnetki nadzornih kamer so pozneje razkrili, da je bil Ethan takrat že žrtev fizičnega nasilja, ki sta ga mati in babica poskušali prikriti.

V naslednjih dneh so socialni delavci in patronažna medicinska sestra večkrat poskušali priti do dečka, vendar jim je bil vsakokrat dostop onemogočen. Na delo pristojnih služb je po ugotovitvah poročila vplivala tudi pandemija covida-19, zaradi katere so morali nekateri zaposleni v samoizolacijo, ustanove pa so se zanašale na zunanje sodelavce. Med marcem in junijem 2021 se je število prijav povečalo za kar 76 odstotkov. Kljub temu je poročilo ugotovilo, da pristojni sistematično niso prisluhnili dečku in da dokumentacija sploh ni ustrezno beležila njegovih potreb in osebnosti. V enem od policijskih poročil z dne 9. junija 2021 Ethan sploh ni bil omenjen, čeprav je bil takrat navzoč na kraju dogodka.

Pristojni so se opravičili in predstavili 16 priporočil

Poročilo vsebuje 16 priporočil za izboljšanje sistema zaščite otrok. Vodja neodvisnega pregleda Fôn Roberts je poudaril, da nihče ni prisluhnil dečku in da pristojne ustanove niso ustrezno povezovale podatkov iz preteklosti. Predsednica odbora Nicola Stubbins se je brez zadržkov opravičila, ker sistem ni zaščitil Ethana. Izvršni direktor sveta grofije Flintshire Neal Cockerton je pojasnil, da sta stara starša vztrajno zavajala zaposlene v pristojnih službah, ter izrazil globoko obžalovanje zaradi zamujenih priložnosti, da bi dečka rešili.

Direktor socialne službe Craig MacLeod je dejal, da ne ve, ali bi pravočasno ukrepanje lahko rešilo dečkovo življenje. Pojasnil je tudi, zakaj niso ustrezno obravnavali očetovih opozoril: osredotočali so se predvsem na nasilje v družini in čustvene posledice, pri tem pa se niso v celoti zavedali nevarnosti, ki sta jo predstavljala babica in dedek. Tiskovni predstavnik valižanske vlade je sporočil, da pričakujejo, da bodo vsi vključeni v sistem zaščite otrok skrbno preučili ugotovitve in priporočila ter sprejeli potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti najbolj ranljivih otrok, poroča Dnevnik.hr.