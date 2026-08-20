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Oče na poroki izvedel za hudo nesrečo sina: z avtom trčila v Luko, nato pobegnila s kraja nesreče

»Jaz sem kriva, jaz sem ubila vašega sina,« naj bi po nesreči dejala voznica očetu. Nato naj bi kraj dogodka zapustila in peš odšla v hišo svojih staršev, ne da bi poškodovanemu Luki nudila pomoč, čeprav je po poklicu zdravstvena delavka.
Lukov oče Dragan. FOTO: Youtube Printscreen/hype Tv
Lukov oče Dragan. FOTO: Youtube Printscreen/hype Tv
N. Č.
 20. 8. 2026 | 08:59
4:30
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Pred štirimi leti je v kraju Ratkovo v Srbiji prišlo do hude prometne nesreče, v kateri se je na motorju hudo poškodoval Luka Jovović. Kljub prizadevanjem zdravnikov je pozneje umrl. Voznica Nataša A. je bila na ponovljenem sojenju  letos poleti na prvi stopnji obsojena na tri leta in pol zapora, vendar sodba še ni pravnomočna, piše Kurir.

Do nesreče je prišlo, ko je Luka z motorjem vozil skozi naselje, ko naj bi Nataša med zavijanjem proti svojemu dvorišču motoristu odvzela prednost, nato pa sta trčila. Kurir poroča, da je po nesreči zapustila kraj dogodka in peš odšla v hišo svojih staršev, ne da bi poškodovanemu pomagala. Pri tem izpostavljajo, da je po poklicu zdravstvena delavka.

Prvič so jo 17. septembra 2024 obsodili na tri leta in pol zapora. Na ponovljenem sojenju jo je Osnovno sodišče v Somboru 1. junija letos znova obsodilo na enako zaporno kazen. Izrečena ji je bila tudi petletna prepoved vožnje motornih vozil po prestani kazni. Sodba še ni pravnomočna, saj je bila ponovno vložena pritožba na prizivno sodišče v Novem Sadu.

Oče je bil na poroki, ko je zazvonil telefon

Lukov oče Dragan Jovović je za Kurir televizijo opisal trenutke, ko je izvedel, da se je njegovemu sinu zgodilo nekaj hudega. »Tistega 30. aprila 2022 okoli 21.30 sem bil z ženo na poroki v bližnjem Karavukovu, ko mi je zazvonil telefon. Poklical me je nečak in povedal, da je moj Luka padel z motorjem. V tistem trenutku nisem mogel sprejeti, da je moj Luka, ki sem ga imenoval modri vitez, fant brez napake, padel z motorjem,« je pripovedoval.

Z ženo sta po njegovih besedah poroko zapustila tiho, saj takrat še ni pričakoval, da se bo vse končalo tako tragično. Odpeljal se je proti Ratkovu, ki je bilo približno 12 kilometrov stran. Med potjo je še naprej govoril z nečakom, nato pa izvedel, da je na kraj prišla nujna medicinska pomoč in da so Luko odpeljali proti Novemu Sadu.

Ko je prispel na kraj nesreče, naj bi do njega pristopila Nataša. »Rekla mi je: 'Jaz sem kriva, jaz sem ga ubila, vozil je brez luči, vozil je 170 na uro.' Rekel sem, da je v redu. Nisem pričakoval, da je karkoli od tega res, niti nisem mogel dojeti, kaj se je zgodilo,« je za Kurir dejal Jovović.

Devet dni je bil v komi

Dragan Jovović je nato ženo in hčer pustil doma ter se odpravil proti Novemu Sadu. Luka je bil sprejet v klinični center, kjer je naslednjih devet dni preživel v komi. Po očetovih besedah je utrpel večkratne zlome reber, hudo poškodbo glave, zlom vratnega vretenca in številne odrgnine po telesu.

Jovović je za Kurir predstavil tudi svojo različico dogajanja tik pred trčenjem. Dejal je, da naj bi voznica med vožnjo jedla pleskavico, snemala s telefonom in poslušala glasno glasbo, nato pa naj bi brez smernika zavila. Po njegovih navedbah je Luka vozil motor Honda CBR 600. Oče je dejal, da sin ni pričakoval, da bo avtomobil zavil, ter da je približno sedem metrov in pol pred vozilom opazil zavijanje in se skušal trčenju izogniti.

Po trku je Luka po navedbah Kurirja z motorja poletel čez vozilo, nato pa padel in končal v zapuščenem obcestnem kanalu.

Oče trdi, da poškodovanemu sinu ni pomagala

Lukov oče je v pogovoru zatrdil, da je voznica po nesreči odšla v hišo in sina pustila ob cesti. »Je zdravstvena delavka, našega Luko pa je pustila ležati ob cesti. Niti policije ni poklicala,« je takrat dejal Jovović.

Omenil je tudi sum, da je bil v avtomobilu v času nesreče njen šestmesečni otrok. Po njegovih besedah naj bi otroka vzela iz vozila, avtomobil pa pustila na cesti z odprtimi vrati in prižgano glasbo ter se nato umaknila v hišo.

Luka se zaradi hudih poškodb ni več prebudil. Kljub zdravljenju je umrl, primer pa se po več kot štirih letih še vedno ni pravnomočno končal.

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