Oče priznal odgovornost za smrt sina, ki je padel skozi okno

Počitnice britanske družine na Cipru julija letos so se v trenutku sprevrgle v nočno moro, potem ko je komaj dveletni deček padel skozi hotelsko okno. Poškodbe so bile tako hude, da je umrl, njegovemu očetu pa zdaj grozi večletna zaporna kazen. Po poročanju The Telegrapha je obtoženi 37-letni Britanec včeraj priznal krivdo za povzročitev smrti dveletnega sina.

Po plačilu 30.000 evrov varščine se je lahko vrnil v Veliko Britanijo, da bi se udeležil sinovega pogreba.

Kje je bila v kritičnem trenutku mama, mediji ne navajajo. Simbolična fotografija. FOTO: Leon Vidic

Tragedija se je zgodila 12. julija letos, na prvi dan družinskih počitnic v Pafosu. Deček, ki bi prejšnji teden dopolnil tri leta, je padel skozi okno v četrtem nadstropju hotela King Evelthon. Policija je sporočila, da se je nesreča zgodila na hodniku zunaj družinske sobe, ko je deček spolzel iz očetovih rok, medtem ko sta se igrala in čakala na dvigalo, ki naj bi ju odpeljalo v restavracijo, piše The Irish Sun. Po nekaterih drugih virih naj bi oče otroka za nekaj trenutkov odložil na okensko polico na hodniku, ki je vodil do dvigala, s katerim so se nameravali peljati, pri tem pa ni opazil, da je okno priprto. Malček je nato padel skozi okno na teraso in utrpel usodne poškodbe glave. Reševalne službe so bile v hotel poklicane okoli 18.40, vendar dečku ni bilo pomoči. Britanec, 37-letniiz Essexa, finančni strokovnjak v eni od večjih svetovnih računovodskih in revizijskih družb, je včeraj stopil pred sodnika na sodišču v Pafosu, čeprav so si njegovi odvetniki prizadevali, da bi bila obtožnica umaknjena. »Razočaranje moje stranke je očitno. Je v zelo slabem stanju,« je novinarjem povedal njegov odvetnik, potem ko je bila prošnja ciprskemu državnemu tožilcu zadnje upanje za družino.

Vidno pretresenemu očetu otroka so julija, takoj po nesreči, na sodišču predstavili obtožnico, po plačilu 30.000 evrov varščine pa se je lahko vrnil v Veliko Britanijo, da bi se udeležil sinovega pogreba. Do 14. septembra se je moral vrniti na Ciper in izročiti svoj potni list.