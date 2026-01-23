Oče razkriva grozljiv konec hčere, ki je mlada in zdrava umrla po napačni diagnozi

Milena Kitanović (34) iz Prokuplja v Srbiji je 11. januarja umrla v Kliničnem centru Niš, le tri dni po tem, ko je zaradi bolečin v trebuhu poiskala zdravniško pomoč v Prokuplju. Njen oče, Miodrag Kitanović, trdi, da so njegovo hčer po prvem pregledu v petek, 9. januarja, odpustili domov, a se je njeno stanje kmalu zapletlo. Ministrstvo za zdravje je takoj poslalo inšpekcijo, bolnica pa izvaja vse notranje postopke. Miodrag Kitanović je za Telegraf.rs povedal, da je hčer odpeljal v bolnišnico v Prokuplju zaradi hudih bolečin v trebuhu, bruhanja in vročine. Čeprav so prve analize pokazale izjemno visoko vrednost CRP-ja (več kot 350), so jo, kot pravi, odpustili domov z navodilom, naj spremlja svoje stanje.

»Vse se je zgodilo zelo hitro. Imela je hude bolečine v trebuhu, povišano temperaturo, drisko in bruhanje. Pred tem je bila popolnoma zdrava in fizično aktivna, redno je hodila v fitnes in delala. Ni imela kroničnih bolezni. Takoj sem jo odpeljal v zdravstveni dom v Prokuplju k njenemu osebnemu zdravniku v petek, 9. januarja. Dobil je takojšnji sum, da gre za resno stanje, in nam izdal napotnico za Urgentni center. Tja smo prišli okoli enih popoldne, tik pred koncem prve izmene. Moja hči je ves čas imela bolečine in bruhala. Po večurnem čakanju so ji vzeli kri za analizo,« pripoveduje oče.

Milena so pregledali, opravili rentgen in ji dali infuzijo. Zdravnik je predlagal pregled trebuha in ginekološki pregled, a, kot pojasnjuje oče, napotnice niso dobili, in so jo odpustili domov z navodilom, naj jemlje predpisana zdravila in spremlja stanje. Naslednji dan se je njeno stanje čez dan nekoliko izboljšalo, zvečer pa se je hitro poslabšalo. »V soboto čez dan ni imela temperature in ni bruhala, bolečine so bile nekoliko manjše. Pozno zvečer, okoli polnoči, so se bolečine okrepile in spet smo odšli na urgenco. Spet so nas poslali v bolnišnico. Isti zdravnik je opravil rentgen in jo premestil na kirurgijo, kjer je prenočila. V nedeljo zjutraj me je poklicala in rekla, da jo pripravljajo na operacijo. Takoj sem prišel in prosil, naj jo prepeljejo v UKC Niš. Zdravnica je organizirala transport in medicinsko spremljanje. Operirali so jo v Nišu, a je bilo že prepozno,« pripoveduje oče.

Po operaciji so zdravniki Mileno poskušali reanimirati trikrat, a njen organizem ni zdržal. Preminila je v nedeljo, 11. januarja, tik pred polnočjo. »Izgubil sem hčer, imela je velike možnosti za preživetje, a so naši zdravniki naredili napake. Če bi ukrepali že v petek, bi zagotovo preživela,« dodaja neutešeni oče.

Odgovor UKC Niš

UKC Niš je sporočil, da so sprožili vse notranje postopke in da Ministrstvo za zdravje izvaja inšpekcijski nadzor. Po zaključku nadzora bodo sprejeli nadaljnje ukrepe.

Odgovor Zdravstvenega centra Prokuplje

Dr. Ana Momčilović, vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega centra Prokuplje, je povedala: »Zaradi neželenega dogodka, ki se je zgodil 11. januarja 2026 v zvezi s pacientko M. K. (rojena 1991), smo sprožili nujni notranji strokovni nadzor in o tem obvestili Ministrstvo za zdravje Republike Srbije. Ministrstvo je sprožilo zdravstveni inšpekcijski nadzor, ki je trenutno v teku. Po prejemu zaključkov nadležnih organov bodo sprejeti nadaljnji ukrepi,« poroča Telegraf. rs.