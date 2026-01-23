  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UMRLA V TREH DNEH

Oče razkriva grozljiv konec hčere, ki je mlada in zdrava umrla po napačni diagnozi

Vse se je zgodilo zelo hitro.
Milena Kitanović FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Milena Kitanović FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
A. G.
 23. 1. 2026 | 21:16
3:50
A+A-

Milena Kitanović (34) iz Prokuplja v Srbiji je 11. januarja umrla v Kliničnem centru Niš, le tri dni po tem, ko je zaradi bolečin v trebuhu poiskala zdravniško pomoč v Prokuplju. Njen oče, Miodrag Kitanović, trdi, da so njegovo hčer po prvem pregledu v petek, 9. januarja, odpustili domov, a se je njeno stanje kmalu zapletlo. Ministrstvo za zdravje je takoj poslalo inšpekcijo, bolnica pa izvaja vse notranje postopke. Miodrag Kitanović je za Telegraf.rs povedal, da je hčer odpeljal v bolnišnico v Prokuplju zaradi hudih bolečin v trebuhu, bruhanja in vročine. Čeprav so prve analize pokazale izjemno visoko vrednost CRP-ja (več kot 350), so jo, kot pravi, odpustili domov z navodilom, naj spremlja svoje stanje.

»Vse se je zgodilo zelo hitro. Imela je hude bolečine v trebuhu, povišano temperaturo, drisko in bruhanje. Pred tem je bila popolnoma zdrava in fizično aktivna, redno je hodila v fitnes in delala. Ni imela kroničnih bolezni. Takoj sem jo odpeljal v zdravstveni dom v Prokuplju k njenemu osebnemu zdravniku v petek, 9. januarja. Dobil je takojšnji sum, da gre za resno stanje, in nam izdal napotnico za Urgentni center. Tja smo prišli okoli enih popoldne, tik pred koncem prve izmene. Moja hči je ves čas imela bolečine in bruhala. Po večurnem čakanju so ji vzeli kri za analizo,« pripoveduje oče.

Milena so pregledali, opravili rentgen in ji dali infuzijo. Zdravnik je predlagal pregled trebuha in ginekološki pregled, a, kot pojasnjuje oče, napotnice niso dobili, in so jo odpustili domov z navodilom, naj jemlje predpisana zdravila in spremlja stanje. Naslednji dan se je njeno stanje čez dan nekoliko izboljšalo, zvečer pa se je hitro poslabšalo. »V soboto čez dan ni imela temperature in ni bruhala, bolečine so bile nekoliko manjše. Pozno zvečer, okoli polnoči, so se bolečine okrepile in spet smo odšli na urgenco. Spet so nas poslali v bolnišnico. Isti zdravnik je opravil rentgen in jo premestil na kirurgijo, kjer je prenočila. V nedeljo zjutraj me je poklicala in rekla, da jo pripravljajo na operacijo. Takoj sem prišel in prosil, naj jo prepeljejo v UKC Niš. Zdravnica je organizirala transport in medicinsko spremljanje. Operirali so jo v Nišu, a je bilo že prepozno,« pripoveduje oče.

Po operaciji so zdravniki Mileno poskušali reanimirati trikrat, a njen organizem ni zdržal. Preminila je v nedeljo, 11. januarja, tik pred polnočjo. »Izgubil sem hčer, imela je velike možnosti za preživetje, a so naši zdravniki naredili napake. Če bi ukrepali že v petek, bi zagotovo preživela,« dodaja neutešeni oče.

Odgovor UKC Niš

UKC Niš je sporočil, da so sprožili vse notranje postopke in da Ministrstvo za zdravje izvaja inšpekcijski nadzor. Po zaključku nadzora bodo sprejeli nadaljnje ukrepe.

Odgovor Zdravstvenega centra Prokuplje

Dr. Ana Momčilović, vršilka dolžnosti direktorice Zdravstvenega centra Prokuplje, je povedala: »Zaradi neželenega dogodka, ki se je zgodil 11. januarja 2026 v zvezi s pacientko M. K. (rojena 1991), smo sprožili nujni notranji strokovni nadzor in o tem obvestili Ministrstvo za zdravje Republike Srbije. Ministrstvo je sprožilo zdravstveni inšpekcijski nadzor, ki je trenutno v teku. Po prejemu zaključkov nadležnih organov bodo sprejeti nadaljnji ukrepi,« poroča Telegraf. rs.

Več iz teme

zdravstvozdravjeSrbijabolnišnicezdravnikioperacijabolečinasmrtočehčiNiš
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zaslužen oddih

O posebni vrsti zaščite ...
Marko Kočevar23. 1. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Kofetarji

Ni večjega užitka kot srkanje kave ob vonjavah sveže potiskanih Slovenskih novic ali Dela kje v domačem naslanjaču.
Bojan Budja23. 1. 2026 | 22:25
22:02
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Ti znaki zodiaka hitro hitro navežejo stike in ustvarijo trdna prijateljstva

Preverite, ali je vaš znak med njimi.
23. 1. 2026 | 22:02
21:41
Bulvar  |  Zanimivosti
NAMESTO PARFUMA – VAGINALNI IZCEDEK

Ženska priznava, da je zasvojena z bizarnim trendom, s katerim privablja partnerje (VIDEO)

Privlačnost ali tveganje za zdravje? Ženska prisega na skrajno metodo zapeljevanja.
23. 1. 2026 | 21:41
21:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMRLA V TREH DNEH

Oče razkriva grozljiv konec hčere, ki je mlada in zdrava umrla po napačni diagnozi

Vse se je zgodilo zelo hitro.
23. 1. 2026 | 21:16
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ne borimo se več proti sistemu. Ne, ker bi obupali, temveč ker smo doumeli, da pravi boj ni zunaj, ampak v nas.
23. 1. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki